Marco Bjurström muisteli Bumtsibum-vuosiaan Huomenta Suomen haastattelussa.

Tanssinopettaja ja ohjaaja Marco Bjurström nousi 90-luvun loppupuolella raketin lailla julkisuuteen Bumtsibum-musiikkiviihdeohjelman juontajana. Valtavaa suosiota nauttinut ohjelma muutti Bjurströmin elämän kokonaisvaltaisella tavalla. Hän vertaa tilannetta rock-tähteyteen.

– Kaikki tunsivat, kaikki tunnistivat, kaikilla oli mielipide. Olin joka lehden kannessa. Oli paljon töitä ja keikkoja, paljon ihanaa, paljon kiitosta, hän muisteli Huomenta Suomen haastattelussa.

Ohjelman mukanaan tuoma julkisuus oli niin suurta, että Bjurström kertoo hänellä olleen joillain työkeikoilla mukanaan jopa turvahenkilökuntaa.

– Olin koko kansan pällistelyn kohde, ja se oli tosi kivaa, koska ihmiset olivat kauhean ystävällisiä, hän kertoi.

Bjurström juonsi Bumtsibumia vuosina 1997–2005.

Vaikka moni asia Bjurströmin elämässä muuttui julkisuuden myötä, piti hän koko ajan kiinni tanssin opettamisesta ja yritysvalmentamisesta, töistä, joita hän oli tehnyt jo pitkään ennen julkista uraansa. Julkisuus ei saanut häntä "pimahtamaan", kuten hän itse asian muotoilee.

– En jäänyt lillumaan vain siihen tähteyteen, mutta kyllä minä sain kokea, mitä on olla superstara.

Bjurström teki Bumtsibumia aikoinaan yli 200 jaksoa. Ohjelmassa vieraili vuosien saatossa valtava määrä julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Bjurström paljasti hänellä olleen yksi ainoa "sääntö" ohjelmassa vierailevien henkilöiden suhteen.

– Oli yksi (henkilö), josta sanoin, että vain kuolleen ruumiini yli. En kerro, kuka hän on. Hän ei sitten koskaan tullut. Minulla oli veto-oikeutta, että häntä ei oteta, hän kertoi.

Katso haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!