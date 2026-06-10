El Niño- sääilmiö tulee olemaan ennusteiden mukaan vuoden lopulla erittäin voimakas, kirjoittaa meteorologi Joanna Rinne Forecan blogissa.

Rinteen mukaan niin kutsutun super-El Niñon muodostuminen tänä vuonna näyttää ennusteiden mukaan yhä todennäköisemmältä.

– El Niño -ennusteet tämän vuoden lopulle ovat muuttuneet kuukausi kuukaudelta villimmiksi.

– Alkaa näyttää siltä, että kyseessä ei ole ainoastaan tavallista voimakkaampi El Niño, vaan voi olla, että tuleva El Niño on voimakkuudeltaan jopa ennätyksellinen, meteorologi kirjoittaa.

Tästä on kyse

El Niño on luonnollinen ilmiö, jossa Tyynenmeren trooppisen vyöhykkeen meriveden pintalämpötila nousee, mikä muuttaa laajasti sääoloja koko maailmassa.

Ilmiön seurauksena toisaalla voidaan saada rankkoja sateita ja tulvia. Toisilla alueilla taas kärsitään samaan aikaan kuivuudesta, kuumasta ja maastopaloista.

Joanna Rinne muistuttaa, että nykymaailmassa monien ruokakasvien tuotanto on keskittynyt voimakkaasti tietyille alueille ja tiettyihin maihin, ja rankkasateiden tai kuivuuden aiheuttamat huonot satovuodet voivat aiheuttaa näiden raaka-aineiden maailmanlaajuisia hintapiikkejä.

– El Niño -vaiheen rankkasateet ovat aivan toista mittaluokkaa kuin Suomessa esiintyvät sateet.

– Niihin voi liittyä esimerkiksi katastrofaalisia tulvia, maa- ja mutavyöryjä. Rankkasateet voivat johtaa myös huonoihin satoihin.

El Niño tarkoittaa espanjaksi poikaa, ja sen ”vastailmiönä” on La Niña, eli tytär.

Tyttären aikaan trooppisen Tyynenmeren pintalämpötila on puolestaan itään painottuen tavanomaista viileämpi.

"Godzilla" El Niño