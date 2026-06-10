Väkivaltatilanne tapahtui sunnuntaina Kokkolan Koivuhaassa, ja siinä käytettiin teräasetta.
Pohjanmaan käräjäoikeus on keskiviikkona vanginnut 32-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta.
Teko tapahtui 7. kesäkuuta Kokkolan Koivuhaassa.
Poliisin mukaan tilanne kärjistyi vakavaksi, ja väkivallassa käytettiin teräasetta. Kolmea henkilöä epäillään rikoksista.
Osalliset poistuivat paikalta välikohtauksen jälkeen, mutta poliisipartio onnistui tavoittamaan heidät useita tunteja myöhemmin, minkä jälkeen heidät otettiin kiinni.
Syyte asiassa on nostettava viimeistään 4. elokuuta.
Poliisin jatkaa asian esitutkintaa.