Kela-tuet paisuivat jo 18 miljardiin, vaikka hallitus on leikannut niitä – "On siirrytty etuudesta toiseen"

Hän toteaa, että mikäli hallitus ei olisi tehnyt menoleikkauksia sosiaalietuuksiin, niin kasvu olisi mahdollisesti vielä kovempaa.

Nyyssölä sanoo, että alustavien näyttöjen perusteella ei näytä siltä, että esimerkiksi suojaosien poisto olisi välttämättä kannustanut ihmisiä hakeutumaan kokoaikatyöhön syystä tai toisesta.

Kotamäen mukaan näyttäisi siltä, että suojaosien poisto ei paranna työntekemisen kannustimia. Hän sanoo, että usein ensimmäinen siirtymä voisi olla osa-aikatyö henkilöillä, jotka saavat useita tukia.

– Ennen sai tienata sen 300 euroa, että ei menettänyt näitä etuuksia ja tämä poistettiin. Tietysti heidän työntekemisensä kannustimet heikkenevät. Ilman muuta tämä ei vie oikeaan suuntaan.