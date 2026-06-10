Kelan etuusmenojen odotetaan nousevan tänä vuonna.
Kela kertoo, että etuusmenot nousevat tänä vuonna. Tieto saattaa yllättää kansalaisia, sillä hallitus on nimenomaan leikannut sosiaalietuuksista.
Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kelan esitetyn arvion mukaan summa tulee kasvamaan tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon.
Huomenta Suomessa aiheesta keskutelivat Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki sekä johtava tutkija Minna Nyyssölä Laborelta.
Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että kasvun taustalla on monta tekijää.
– Asumistuki on laskenut voimakkaasti. Toisaalta toimeentulotuki on jonkin verran kasvanut, kun sillä on kompensoitu näitä laskuja. Myös työttömyystilanne vaikuttaa omalla tavallaan, Kotamäki sanoo.
Hän toteaa, että mikäli hallitus ei olisi tehnyt menoleikkauksia sosiaalietuuksiin, niin kasvu olisi mahdollisesti vielä kovempaa.
Nyyssölän mukaan saattaa myös olla, että on vain siirrytty etuudesta toiseen.
– Toimeentulotuen käyttäminen on saattanut nousta, kun asumistukia on leikattu.
Sosiaalimenojen leikkauksien takana on hallituksen tavoite kannustaa työntekoon. Samaan aikaan työttömyys on huippulukemissa. Kotamäen mukaan suhdannetilanne on huonompi mitä hallitus olisi toivonut.