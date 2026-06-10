Irlantilainen huippujuoksija Ciarán Ó Lionáird on kuollut 38-vuotiaana.
Ciarán Ó Lionáird menehtyi äkillisesti Montrealissa tiistaina, The Irish Times kertoo.
Irlannin yleisurheiluliitto kehuu miehen olleen yksi sukupolvensa parhaista irlantilaisista keskimatkojen juoksijoista.
Ó Lionáirdista tuli vasta toinen irlantilainen, joka ylsi miesten 1 500 metrin MM-finaaliin. Hän sijoittui vuonna 2011 Daegun MM-kisoissa kymmenenneksi.
Lontoon olympialaisissakin 2012 juossut Ó Lionáird on 1 500 metrin ennätyksellään 3.34,46 Irlannin kaikkien aikojen listalla seitsemäntenä.
Hän saavutti 3 000 metrillä sisäratojen EM-pronssia Göteborgissa vuonna 2013.
Lukuisat vammat saivat miehen lopettamaan kilpauransa vuonna 2016, vaikka hän yrittikin paluuta vielä 2020.