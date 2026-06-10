Ikean aprillipilasta tuli totisinta totta. Katso videolta hämmentävä makutesti!
Kerroimme aiemmin keväällä, että huonekalujätti Ikea aikoo lanseerata ikonisen lihapulla-annoksensa täysin uudessa muodossa: tikkarina.
Idea lihapyörykän makuisista tikkareista lähti alun perin Ikean aprillipilasta.
Lihapyöryköiden, kastikkeen ja puolukkasurvoksen makuisia tikkareita on valmistettu maailmanlaajuisesti miljoona kappaletta.
Lue lisää: Ikea lanseeraa lihatikkarin – ihan oikeasti
Erikoisten makujen kevät
Tänä keväänä on lanseerattu muitakin kuluttajien makunystyröitä hämmentäviä tuotteita, esimerkiksi juustonaksun makuista kermajäätelöä, sekä suolakurkun makuista energiajuomaa.