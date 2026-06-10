Vegaaniset hampurilaiset katosivat McDonald'sin valikoimista.

Facebookin Sipsikaljavegaanit-ryhmässä ihmetellään vegaanisten hampurilaisten yhtäkkistä katoamista pikaruokaketju McDonald'sin valikoimista.

Aiemmin myynnissä olleita McVegan-, Ruis McVegan- ja Vegan Burger -hampurilaisia ei ole enää saatavilla Suomessa. Vegaaniset burgerit ovat kadonneet myös pikaruokaketjun nettisivuilta kasvistuotteiden kategoriasta.

– Nyt ei sitten ole enää mitään vegaanista ja gluteenitonta tuotetta saatavilla Mäkistä, somessa muun muassa harmitellaan.

Vegaanisten hampurilaisten kasvispihvi oli gluteeniton, joten yhdessä gluteenittoman sämpylän kanssa sai tilattua samanaikaisesti vegaanisen ja gluteenittoman hampurilaisen.

Juuston poistaminen mahdollistaa vegaanisen vaihtoehdon

Aktiisivimmat pikaruokailijat ovat jo tiedustelleet syytä muutokseen McDonald'sin asiakaspalvelusta. Vastauksen perusteella pikaruokaketju halusi uudistaa burgereissa käytettävän kahvispihvin, ja toi sitä myötä myyntiin uuden McVeggie-hampurilaisen.

McVeggie-hampurilaisen välissä on kasvispihvin lisäksi jäävuorisalaattia, tomaattia, sipulia, cheddarjuustoviipale sekä vegaanista burgerikastiketta. Burgerista saa vegaanisen, jos tilauksen yhteydessä pyytää jättämään juustoviipaleen hampurilaisesta pois.