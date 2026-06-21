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Milloin pitää soittaa hätänumeroon 112? | MTV Uutiset



Näky rannalla sai soittamaan hätänumeroon – pelastajat kertovat, mitä olisi pitänyt tehdä ensin Kuvituskuvassa pelastusrengas rannalla. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 21.06.2026 17:15 Kati Hyttinen Rannalta löytyneet kengät ja lasten kellukkeet aiheuttivat juhannuksena pelastustehtävän Keski-Suomessa. Näin pelastuslaitos ohjeistaa toimimaan vastaavassa tilanteessa. Sosiaalisessa mediassa kerrottiin viikonloppuna tapauksesta, jossa sivullinen löysi Jyväskylästä rannalta aikuisen ja kahden pienen lapsen kengät, lasten kellukkeet, virvelin ja muuta tavaraa. Lähistöllä ei kuitenkaan näkynyt ketään. Tilanne vaikutti löytäjän mukaan sen verran huolestuttavalta, että hän soitti hätänumeroon. Hän sanoi toivovansa, että tavarat olivat vain unohtuneet joiltakuilta, mutta kaipasi selitystä tapaukselle. Lue myös: Tiesithän? Tämä numero kannattaa olla tallennettuna puhelimeen Ei ketään missään Keski-Suomen pelastuslaitoksen palopäällikkö Mikko Thusberg kertoo, että kyseinen tehtävä luokiteltiin pelastuslaitoksella ihmisen pelastamistehtäväksi ja paikalle hälytettiin sukeltajia, pintapelastajia ja veneitä. – Loppupeleissä ei ketään löytynyt mistään, hän kertoo MTV Uutisille. – Eli olivat vain rannalle unohtuneet tavarat kyseessä, ja mehän lähdetään aina kun ilmoitus tulee, pahimman skenaarion kautta liikkeelle. Luojan kiitos ei ollut lapsia eikä aikuisia hukkunut, se oli positiivinen juttu tässä, hän kommentoi. Lue myös:

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Soittaako 112:een vai ei?

Thusbergin mukaan 112:een kannattaa soittaa aina, jos epäilee jonkun olevan hädässä.

Hän toivoo, että tilanteessa, jossa esimerkiksi vaatteita löytyy rannalta, selvitettäisiin ensin kuitenkin hetki sitä, voisivatko niiden omistajat olla sittenkin jossain lähistöllä.

– Muutoin tilanne on ihan sama kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Kun ei voida tietää, missä on tapahtunut, onko joku painunut pinnan alle, missä on painunut, milloin on painunut.

– On tosi hankala lähteä kartoittamaan tilannetta, jos tavarat ovat jossain kohtaa rantaa ja ihminen on vaikka vajonnut veden alle jossain toisaalla. Mistä me silloin tiedämme, mistä ja mitä etsiä, jos kukaan ei ole nähnyt mitään, hän selvittää.

Hän sanoo ymmärtävänsä täysin, että niin ammattilaisissa kuin "siviileissäkin" etenkin lasten tavarat rannalla ja epäily hukkumisesta herättävät tunteita.

– Mutta kannattaisi aina pikkasen selvittää sitä, mistähän on kysymys. Onko joku nähnyt jotain? Haastatella paikalla olijoita, jos joku tietäisi, kenen tavarat ovat. Onko joku mennyt uimaan?

– Varsinkin, jos rannalla on kalastusvehkeitä ja kellukkeita, voisi olettaa, että ketään ei ole vedessä ja että tavarat ovat vain unohtuneet tai jääneet. Tai sitten pienelle lapselle on tullut vessahätä ja on lähdetty etsimään vessaan jostain kauempaa, ja tavarat on jätetty siihen odottelemaan.

Entä jos toisaalla on todellinen hätä?

Thusberg muistuttaa, että turhakin soitto voi aiheuttaa mittavan operaation ja saattaa joskus viivästyttää tärkeämpiä pelastustehtäviä.

– Sukeltajat, pintapelastajat ja veneet ovat sidoksissa tiettyyn tehtävään niin pitkään kuin selviää, mistä on kysymys. Jos käy ilmi, että ei ollutkaan mistään kysymys, vaan oltiin oikeasti siellä WC:ssä, huonolla tuurilla samaan aikaan tapahtuu jossain toisaalla jotain sellaista, missä tarvittaisiin toimenpiteitä. Silloin meillä yksiköt ovat väärässä paikassa kiinni.

– Toki keikka kerrallaan sovelletaan, vapautellaan ja irrotellaan yksiköitä tarpeen mukaan, mutta jos 112:een ruvetaan soittelemaan liiankin matalalla kynnyksellä, se aiheuttaa meillä ylimääräistä päävaivaa.

Thusberg vertaa tilannetta siihen, että ohikulkevasta autosta soitetaan 112:een tien kupeessa ojassa olevasta autosta, mutta ei pysähdytä paikalle selvittämään, mistä on kyse.

– Ja sitten saattaa käydä ilmi, että auto on maannut ojassa viikon. Tai ihmiset ovat tilanneet hinurin ja poistuneet ehkä itse paikalta, ja auto on jäänyt siihen penkalle.

Jos soitat 112:een, älä lähde mihinkään!

Thusberg korostaa vielä, että 112:een soittamista ei pidä epäröidä tai arastella, jos tilanne yhtään epäilyttää.

–Aina, jos tulee mieleen, pitäisiköhän tästä soittaa 112:een, silloin pitää soittaa 112:een. Mutta helpottaa meidän työtämme, jos on pikkaisen taustoja selvitelty – ja jäädään myös paikan päälle odottamaan pelastuslaitosta kertomaan oma näkemys tilanteesta. Niin me päästään paremmin kartalle.

–On harmi, että soitetaan 112:een, poistutaan paikalta eikä edes vastata enää puhelimeen, kun me yritetään perästä soitella. Se haittaa meidän työtämme merkittävästi.

Milloin soitat hätänumeroon 112? Suomessa on vain yksi hätänumero. Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, jolloin paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia (poliisi, ensihoito, pelastus- ja sosiaalitoimi). Koulutetut hätäkeskuspäivystäjät ottavat Manner-Suomen alueella vastaan hätäilmoituksia kuudessa eri hätäkeskuksessa. Hätänumeroon vastataan "Hätäkeskus - Nödcentralen". Hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella ja vastata kysymyksiin. Milloin soitat hätänumeroon 112? • kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle • kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa Käytä hätänumeroa oikein Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista. Turha soitto saattaa viivästyttää hädässä olevan henkilön avunsaantia kohtalokkain seurauksin. Hätäkeskuslaitoksen sähköpostiosoitteisiin ei voi tehdä hätäilmoitusta. Jos olet epävarma tilanteen kiireellisyydestä, soita silloin hätänumeroon 112. Soita itse, jos voit.

Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa. Älä soita hätänumeroon 112 • kysely- tai tiedustelutarkoituksessa

• häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa (esimerkiksi sähkökatkokset)

• kiireettömissä tilanteiss. Lähde: Hätäkeskuslaitos.