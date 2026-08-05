Rajuna alkanut El Niño uhkaa heikentää kymmenien miljoonien ihmisten ruoansaantia.

Toistuva El Niño -ilmiö iskee nyt poikkeuksellisella voimalla.

YK:n alainen maailman ruokaohjelma WFP on julkaissut kylmäävän raportin sääilmiön ennustetuista vaikutuksista.

Sääilmiön odotetaan muuttavan radikaalisti sademääriä ja kasvuolosuhteita eri puolilla maailmaa.

Toisaalla voidaan kärsiä ennätyskuivuudesta ja helteistä, toisaalla taas rajuistakin sateista ja tulvista.

Tuoreen ennusteen mukaan El Niño voi tällä kertaa suistaa lähes 50 miljoonaa ihmistä lisää tilanteeseen, jossa ihmisillä ei ole riittävästi ravintoa.

WFP:n ennusteessa käytetään termiä "acute food insecurity", suomeksi akuutti ruokaturvattomuus.

Rokaturvattomuudella tarkoitetaan SPR:n mukaan tilannetta, jossa ihmisillä on liian vähän ruokaa, he eivät pääse ruoan luokse tai ruoka on laadultaan heikkoa.

WFP:n ennusteessa käsitellään 45 maata, joissa on jo valmiiksi haasteita väestön ruokkimisessa.

Näissä maissa on jo ennestään 225 miljoonaa ihmistä, jotka eivät saa päivittäin riittävästi ruokaa. Nyt tämä joukko on vaarassa kasvaa 50 miljoonalla ihmisellä lisää.

Varsinainen nälänhätä puolestaan on kriteereiltään tarkoin määritelty hätätila. Kriteereistä voit lukea tarkemmin