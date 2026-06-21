Hätänumeroon soittamista ei tarvitse empiä, jos huoli on suuri. Joskus soitto päivystysapuun voi kuitenkin riittää.
Kesä tuo tullessaan tilanteita, joissa oma tai läheisen vointi mietityttää, mutta soitto 112:een tuntuu liian jämerältä toimelta.
Tällaisessa tilanteessa voi soittaa päivystysavun numeroon 116117.
Päivystysavun maksuton palvelunumero palvelee ympäri vuorokauden kaikilla Suomen hyvinvointialueilla.
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Soittamalla numeroon saa terveydenhuollon ammattilaisen arvion omasta tai läheisen tilanteesta. Lisäksi ammattilainen kertoo, miten toimia, eli lähteäkö päivystykseen, odottaa kotona vai hakeutua muuhun hoitoon.
Päivystysavun puhelinpalvelun rinnalla toimii 116117.fi-sivusto, josta löytyy tietoa alueellisen palvelun sisällöstä ja yhteydenottokanavista.
Päivystysapu ei kuitenkaan korvaa hätänumeroa 112, DigiFinlandin tiedotteessa muistutetaan.
– Henkeä uhkaavassa tilanteessa on soitettava välittömästi hätäkeskukseen.