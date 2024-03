Millaisista asioista liikenteessä pitää ilmoittaa poliisille? Ammattimies muistuttaa mokasta, johon autoilijat "valitettavan usein" sortuvat

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Millaisista asioista liikenteessä pitää ilmoittaa poliisille?

Vastaus: Yksittäisistä, toisen tienkäyttäjän tekemistä virheistä ei ole tarpeen lähteä ilmoittelemaan hätäkeskukseen. Jos sen sijaan tienkäyttäjä osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikennesääntöjä ja toisten turvallisuutta kohtaan, onkin asia jo ihan toinen.

Ajokunto epäilyttää

Mikäli toisen ajoneuvon liikkuminen vaikuttaa siltä, että on syytä epäillä kuljettajan ajokuntoa, on asiasta syytä ilmoittaa hätäkeskukseen. Puhelimeen ei kuitenkaan kannata tarttua heti, kun edellä ajavan ajolinja ensimmäisen kerran poikkeaa normaalista. Tilannetta on syytä seurata jonkin aikaa ja mikäli vaikuttaa siltä, että ajolinja poikkeaa toistuvasti normaalista, kannattaa hätäkeskukseen ottaa yhteyttä. Kyseessä saattaa olla rattijuoppo tai muuten huumaantunut kuljettaja.

Toki väsyneenkin kuljettajan ajamisessa on havaittavissa vastaavia piirteitä. En kuitenkaan näe huonona sitä, jos poliisi tulee vahingossa lähetettyä keskeyttämään väsyneen kuljettajan ajaminen.

Liikenneonnettomuus

Liikenteessä liikkuessa saattaa joutua onnettomuuteen tai saapua onnettomuuspaikalle. Hätäkeskukseen on näissä tilanteissa syytä olla yhteydessä, jos…

• …onnettomuudessa on syntynyt henkilövahinkoja.

• …joku on paennut onnettomuuspaikalta.

• …on syytä epäillä onnettomuuteen osallisen olevan päihteiden vaikutuksen alaisena.

• …liikenteen turvallinen sujuminen onnettomuuspaikalla edellyttää poliisin paikalle tuloa.

• …syyllisyydestä ei päästä vastapuolen kanssa yhteisymmärrykseen.

Ennen hätäilmoituksen tekoa on tärkeää estää lisäonnettomuudet varoittamalla muuta liikennettä ja tehdä nopea tilannekartoitus. Käytännössä tilannekartoituksella tarkoitan sitä, että pääpiirteittäin selvittää mitä on tapahtunut, paljonko on loukkaantuneita sekä millaista apua – ja kuinka paljon – tarvitaan.

Syyllisyyden selvittäminen ei kuitenkaan ole maallikkojen tehtävä – se kuuluu sitten aikanaan poliisille. Tilannekartoituksen tekeminen edellyttää aina pysähtymistä, jotta hätäkeskukselle saadaan annettua mahdollisimman tarkka kuvaus tarvittavan avun ja riittävien resurssien lähettämiseksi. Valitettavan usein on arkipäivää, että vain ajetaan onnettomuuspaikan ohi ja vasta sen jälkeen soitetaan liikkuvasta autosta hätäkeskukseen, että "siellä oli jotain".

Hätäilmoituksen voi joutua tekemään myös muista kuin liikenteellisistä syistä

Toki hätänumeroon soittaminen on perusteltua myös sellaisissa asioissa, jotka eivät suoranaisesti liity liikenteeseen. Jos ratissa ollessaan näkee esimerkiksi tulipalon tai jonkun saavan sairauskohtauksen, on apua syytä hälyttää. Maalaisjärjen käyttö on siis sallittua.

Tärkeää on muistaa, ettei hätäkeskusta saa kuormittaa turhaan. Erilaiset kyselyt tai muut sellaiset on syytä osoittaa toisaalle – esimerkiksi poliisin tai muun viranomaisen palvelunumeroihin virka-aikoina. Turha soitto hätäkeskukseen saattaa aiheuttaa sen, ettei samaan aikaan apua tarvitseva saakaan sitä riittävän ajoissa – sen sijaan oikeaan aikaan tehdyt ilmoitukset saattavat ennaltaehkäistä onnettomuuksia tai jopa pelastaa ihmishenkiä.

