Ainakin yksi henkilö joutui sairaalaan Turun linnan turnajaiset -tapahtumassa sattuneen onnettomuuden vuoksi.

Turun linnan turnajaiset -tapahtumassa tapahtui lauantaina hurja onnettomuus, kun hevonen juoksi suoraan yleisöön jyräten useita ihmisiä kumoon.

MTV Uutiset tavoitti sairaalaan joutuneen turman uhrin, joka kertoo järkyttyneensä tapahtumien kulusta ja avun puutteesta.

– Se oli aivan hirveä tilanne. Ihmiset kaatuivat, lapset ja aikuiset olivat maassa ja kaikki huusivat, kertoo MTV Uutisten haastattelema loukkaantunut.

Hän esiintyy jutussa nimettömänä oman yksityisyytensä suojaamiseksi.

Hän kuvasi paikalle saapuvia turnajaishevosia tallentaen samalla törmäyksen. Video on nähtävillä tämän artikkelin alussa.

Hänen mukaansa hevonen lähti äkisti pois rivistä rynnistäen suoraan yleisön sekaan, ylittäen pelkällä narulla rajatun alueen.

Haastateltava jäi itse hevosen alle ja sai vammoja jalkaansa, minkä vuoksi hänet vietiin sairaalaan tarkkailuun yön yli.

Loukkaantuneen mukaan samassa onnettomuudessa vammoja sai myös lapsi.

Turvavälit puuttuivat

Tapahtuman turvallisuusjärjestelyt herättävät haastateltavassa suurta ihmetystä.

– En usko, että tämä oli hevosten tai ratsastajien vika, mutta turvavälit olivat olemattomia. Hevoset kulkivat aivan ihmisten vierestä, hän sanoo.

Onnettomuuden jälkeen ohjelmanumero jatkui normaalisti, eikä esitystä pysäytetty loukkaantumisten vuoksi.

– Se oli käsittämätöntä. Olisi pitänyt pysähtyä ja auttaa loukkaantuneita.

Ambulanssia odotettiin tunti

Haastateltavan mukaan ensiapua ei ollut saatavilla tapahtuma-alueella, eikä henkilökunta tiennyt, mistä apua voisi hakea.

– Odotin ambulanssia tunnin ja sinä aikana kukaan ei tiennyt, missä ensiapulaukku on. Ambulanssia odotettiin pitkään, eikä ensiapuhenkilökuntaa ollut paikalla, hän kertoo.

Loukkaantunut kertoo järjestäjien sanoneen hänelle ensiapuvastaavan sairastuneen, eikä korvaavaa henkilöä ollut.

– On uskomatonta, että tuhansien ihmisten tapahtumassa ei ole ensiapua, loukkaantunut toteaa.

– Siellä oli paljon lapsia. Onneksi mitään vielä vakavampaa ei sattunut, hän sanoo.

Järjestäjä kommentoi

Yksi tapahtuman järjestäjistä Henry Eklöf kertoo MTV Uutisille, että onnettomuustilanteeseen tuli paikalle hätäkeskuspäivystäjänä työskentelevä henkilö, joka soitti ambulanssin paikalle.

– Meillä on yksi henkilö, joka on ammatiltaan hätäkeskuspäivystäjä ja hän otti tilanteen haltuun. Varmuuden vuoksi kutsuttiin ambulanssi, Eklöf sanoo.

Hän ei vastannut suoraan kysymykseen, oliko paikalla ensiapuhenkilökuntaa vai ei.

Eklöfin mukaan tapahtuma-alueella oli aita ja varoaita, mutta hän myöntää, että varoetäisyys oli riittämätön ja järjestelyjä tullaan tarkastelemaan. Hänen mukaansa onnettomuus sattui kulkuväylällä, kun hevoset olivat siirtymässä kilpailuareenalle.

Tapahtuma on vielä käynnissä tänään sunnuntaina.

– Nyt täytyy istua alas oman porukan kanssa ja katsoa, miten aluetta voidaan jatkossa parantaa. Tämä malli on toiminut kymmenen vuotta, mutta nyt täytyy miettiä konkreettisia keinoja, joilla yleisö saadaan paremmin sivuun, Eklöf toteaa.

Eklöf ei itse nähnyt onnettomuustilannetta.

– Ymmärsin, että mustelmilla olisi selvitty, hän lisää.

Turvallisuutta ja ensiapua parannetaan

Järjestäjän mukaan tapahtuneen jälkeen turvallisuusjärjestelyjä tiukennettiin välittömästi ja ensi vuodelle suunnitellaan konkreettisia muutoksia.

– Tulemme panostamaan siihen, että ensiapuhenkilökuntaa on aina paikalla. Jos siellä on ollut puutteita, ne laitetaan kuntoon, Eklöf lupaa.

Turun linnan turnajaiset on vuosittainen tapahtuma, johon osallistuu tuhansia kävijöitä.