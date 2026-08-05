FBI:n johtaja paljastaa pitkäaikaisen yhteistyön Kiinan ja Venäjän kanssa

FBI:n johtaja Kash Patel kertoo luoneensa viimeisen vuoden aikana uusia kumppanuuksia Kiinan ja Venäjän kanssa. Kumppanuussuhteella pyritään löytämään liittolaisia ​​kansainvälisen rikollisuuden, kuten fentanyylin, kyberpetosten ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa.

Patel avaa maiden välisiä kumppanuussuhteita uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Perinteisesti Yhdysvallat on nähnyt Kiinan ja Venäjän enemmin kilpailijoina tai jopa vihollisina, eikä suinkaan liittolaisina tai yhteistyökumppaneina.

Molempia maita on historiassa nähty myös vakoilijoina tai rikosten tekijöinä.

Presidentti Donald Trumpin nimittämä Patel totesi, että tällaisia ​​riskejä voidaan hallita.

– Kyse on molempien kohdalla uusista ja dynaamisista suhteista, ja olemme erittäin tietoisia siitä, että maat suhtautuvat moniin asioihin vastakkainasettelun kautta, Patel sanoi.

Kumppanuuksiin on sisältynyt henkilöstövaihtoja, joissa kiinalaiset lainvalvontaviranomaiset ovat vierailleet Yhdysvalloissa ja FBI:n agentit ovat matkustaneet Kiinaan työskentelemään ja jakamaan tiedustelutietoja. FBI ja Kiinan viranomaiset ovat erikseen suorittaneet yhteisiä ratsioita ja pidätyksiä sopimuksen nojalla.

Patelin kerrotaan tehneen viimeisimmän matkansa Pekingiin heinäkuussa.

Vastaavan matkan Patelin on määrä tehdä Venäjälle lokakuussa.

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