Pitääkö pettämisestä kertoa puolisolle? Asiantuntijat suosittelevat avoimuutta.

Uskottomuus on kriisi parisuhteessa. Mutta kannattaako omasta uskottomuudestaan aina kertoa kumppanille?

– Tosi vaikea kysymys siinä mielessä, koska tilanne on aina niin henkilökohtainen, Miessakit ry:n seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Roni Grinberg pohti pettämiseen ja parisuhteisiin keskittyneessä MTV Uutiset Livessä.

Grinbergin oma näkemys on kuitenkin se, että parisuhde perustuu luottamukseen ja aitoon yhteyteen.

– Sanoisin, että se kertominen on parempi, mutta ymmärrän myös täysin sen, että jätetään kertomatta. Tiedetään, että se oli hairahdus tai joku muu vastaava, eikä haluta tuottaa sitä tuskaa sille kumppanille siitä tilanteesta. Ymmärrän kyllä sen, mutta oma henkilökohtainen näkemykseni on se, että olisi hyvä kertoa.

Pariterapeutti Hanna Myllymaa on samoilla linjoilla.

– Me ei voida olla aidosti sen toisen kanssa läsnä ja yhteydessä, jos meillä on jotain, mikä meidän mieltä painaa – josta me tiedetään ehkä moraalisesti, että kyllä tämä pitäisi kertoa.

Rinnakkaissuhde nakertaa parisuhdetta

Jos kyse on kertaluontoisen pettämisen sijaan vaikkapa rinnakkaissuhteesta, Grinberg muistuttaa, että tilanne nakertaa väkisinkin parisuhdetta.