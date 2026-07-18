Huoltoaseman tiloihin luikerrellut kyykäärmeen poikainen aiheutti tänään lauantaina aamupäivällä säpinää Paimiossa Varsinais-Suomessa.
Nesteen Huili-huoltoaseman yksikönpäällikkö Hanna Niemi kertoo asiakkaan huomanneen vähän ennen kymmentä aamulla käärmeen huoltoaseman lattialla.
– Sen jälkeen näimme, kun se luikerteli myyntitiskin alle, Niemi kertoo MTV Uutisille.
Paikalle rientänyt pelastuslaitos purki yhdessä omistajan kanssa linjaston rakenteita siten, että linjaston alusta pystyttiin tarkastamaan, mutta käärmettä ei löytynyt.
– Henkilökunta jää seuraamaan tilannetta, pelastuslaitos tiedotti yhdentoista jälkeen aamupäivällä.
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Sahalaidat erottuivat selvästi
Henkilökunta huomasi valvontakameroista pelastuslaitoksen poistuttua, että käärme oli edelleen sisätiloissa ja luikerteli tässä vaiheessa myymäläosastolle. Videosta erotti, että kyseessä on kyy.
– Sahalaidat näkyivät ihan selvästi, kun päästiin katselemaan videota tuohon hirveällä paniikilla.
Kolme henkilökuntaan kuuluvaa oli paikalla tuossa vaiheessa. Niemi tunnustaa itse olevansa käärmekammoinen.
– Nauroin esimiehelle, kun soitin hänelle, että nyt on kyllä ensimmäinen kerta, kun tämä esimies nostaa kädet pystyyn, että en pysty mihinkään.