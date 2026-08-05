Samalla kun Chad Le Clos teki Kansainyhteisön kisoissa historiaa, tulipalo riehui tuhoisasti hänen kotonaan ja naapuri kuoli.

Eteläafrikkalainen uimari Chad Le Clos saavutti viime viikolla historiallisen 21. mitalinsa Kansainyhteisön kisoissa. Hän ohitti australialaisen Emma McKeownin urheilijana, jolla on eniten mitaleja Kansainyhteisön maiden suurkilpailun historiassa.

Samoilla hetkillä kun 34-vuotias eteläafrikkalainen pääsi juhlimaan Skotlannin Glasgow'ssa tämänvuotisten kisojen kolmatta mitaliaan, pronssia 4 x 100 metrin sekauinnissa, hänen kotikonnuillaan tapahtui synkkiä.

Uimarin koti Kapkaupungin Sea Pointissa paloi poroksi. Lisäksi tulipalossa kuoli 93-vuotias mies naapurista.

– Minulla on mennyt hetki käsitellessä tätä sydäntäsärkevää tragediaa. Heinäkuun 30. päivän iltana, samaan aikaan kun olin rikkomassa Kansainyhteisön kisojen kaikkien aikojen ennätystä, kerrostalossani syttyi tulipalo, joka levisi nopeasti kotiini. Valitettavasti kotini, jossa olen asunut yli vuosikymmenen, paloi täysin, eikä mitään ole pelastettavissa, Le Clos kirjoitti sosiaalisessa mediassa julkaisussa, joka on tehty Suomen aikaa tiistaina.

Hän otti myös kuolemantapaukseen osaa.

– Raskain sydämin esitän syvimmät ja vilpittömimmät surunvalitteluni pitkäaikaisen naapurini perheelle ja ystäville. Hän menehtyi traagisesti tässä tulipalossa.

Uimari kertoi perustaneensa varainkeruukampanjan tulipalon uhrien hyväksi.

Le Clos saavutti 200 metrin perhosuinnissa olympiakullan Lontoossa 2012. Hän kukisti tuolloin kaikkien aikojen menestyneimmän olympiaurheilijan Michael Phelpsin, joka ei ollut hävinnyt matkalla 11 vuoteen.

Le Closilla on myös 16 maailmanmestaruutta.