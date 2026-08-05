Lontoon Philharmonia-orkesterin ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali ei vierasta raskaampaa kevyttä musiikkia.

Lontoon Philharmonia-orkesteri vierailee parhaillaan Mikkelin Musiikkijuhlilla ylikapellimestarinsa Santtu-Matias Rouvalin johdolla. Rouvali on Susanna Mälkin, Esa-Pekka Salosen ja Osmo Vänskän kanssa kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia kapellimestareita.

Ylöjärvellä asuvalle 40-vuotiaalle Rouvalille myös kevyt musiikki on tuttua. Hektisen työn vastapainoksi kapellimestari rauhoittuu metsässä.

Lordi solistina sinfoniaorkesterin kanssa

Monet klassisen musiikin tähdet ovat esiintyneet Rouvalin johtamien sinfoniaorkesterien solisteina. Mukana on kuitenkin ollut myös yllätysnimiä.

– Tehtiin Lontoossa tällainen heavy metal -konsertti. Se oli tosi hyvä, kun siinä yhdistyi kaikki: siinä on sinfoniaorkesteri, heviporukka mukana, sitten saan johtaa ja menin myös vähän soittamaan. Mikä voisi olla paremmin, heh, naurahtaa Rouvali.

Rouvalin johtaman orkesterin solisteina ovat laulaneet esimerkiksi Lordi, Suzi Quatro ja Alison Mosshart.

Kapellimestarin tausta ei siis ole yksinomaan klassisessa musiikissa.

– Minä olin aika kovakin sellainen, no, kevyen musiikin diggari. Meillä oli kaikennäköisiä cover-bändejä, missä vedettiin pubeissa ja ihan missä tahansa, 40-vuotias Rouvali muistelee.

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