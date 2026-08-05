En koskaan saa poikiani takaisin, Guy Gaudreau suree.

Guy Gaudreau ei ole antanut anteeksi Sean Higginsille, joka ajoi hänen poikiensa yli autolla 29.8.2024 New Jerseyssä, TMZ raportoi. Pyöräilemässä olleet Johnny, 31, ja Matthew Gaudreau, 29, kuolivat onnettomuudessa.

Guy Gaudreau kertoo, ettei tiedä, miten voisi koskaan antaa Higginsille anteeksi. Hän sanoo, ettei ole antanut tapahtunutta anteeksi myöskään Jumalalle.

– Kaikkien elämä jatkuu, paitsi minun. En saa poikiani koskaan takaisin, isä-Gaudreau surkuttelee.

Hänellä ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia kuun lopussa koittavalle tragedian kaksivuotispäivälle.

Isä-Gaudreau kuitenkin sanoo, että hän ja hänen vaimonsa Jane ovat uurastaneet jatkuvasti vaaliakseen Johnnyn ja Matthew'n muistoa.

He ovat tukeneet Yhdysvalloissa jääkiekkotoimintaa, joka on suunnattu erityistarpeita omaaville pelaajille. He myös keräsivät 500 000 dollaria erityislapsille tarkoitetun esteettömän leikkipuiston rakentamiseen.

Gaudreau Brothers' Wings of Hope and Chrysalis Corner Adaptive Playgroundiksi nimetty leikkipuisto avattiin kesäkuussa New Jerseyn Westvillessä.

Higgins odottaa New Jerseyn vankilassa yhä oikeudenkäyntiään. Kun hän oli ajanut Gaudreaun veljesten yli, hänen veren alkoholipitoisuudekseen mitattiin 0,87 promillea. Rattijuopumuksen raja on New Jerseyssä 0,8 promillea.