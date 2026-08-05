Iranin ulkoministeriö kertoo Iranin ja Omanin päässeen sopuun Hormuzinsalmesta.

Iranin ulkoministeriön mukaan Iran ja Oman ovat sopineet reitistä Hormuzinsalmella kulkeville laivoille. Iranin mukaan maat viimeistelevät yksityiskohtia, jotka koskevat salmen yhteistä hallinnoimista.



Aiheesta kertoneen Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan maat ovat lähellä yhteisen tiedotteen valmistelua, jos tietyt kolmannet osapuolet eivät asetu sopimuksen tielle.



Iran kiisti aiemmin tällä viikolla neuvottelevansa Hormuzinsalmen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa