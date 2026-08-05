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Berliinin maailmankuulu klubikulttuuri on joutunut ahtaalle. Viime vuosina useat tunnetut klubit ovat ilmoittaneet sulkevansa ovensa. Vuonna 2024 lopettamisestaan kertoi Spreejoen rannalla toiminut legendaarinen Watergate, joka perusteli päätöstä muun muassa kasvaneilla kustannuksilla, inflaatiolla ja vähentyneillä kävijämäärillä.

Klubit näyttelytiloina ja uimapaikkoina

– Kaupunki ja valtio tukevat kulttuuria aiempaa vähemmän samalla; kun kustannukset ovat nousseet. Se on hyvin surullista, sillä juuri riippumaton kulttuuri on tämän kaupungin tärkein voimavara, Krasting uskoo.

Hän järjestää Berliinissä 1920-lukuun keskittyviä historiallisia turistikierroksia.

Samalla kun moni muu Euroopan kaupunki valittaa liikaturismista, Berliinissä turistien määrä on laskenut. Ennen koronapandemiaa Berliinissä vieraili noin 14 miljoonaa turistia vuodessa, mutta viime vuonna vain noin 12,7 miljoonaa matkailijaa. Noin 42 prosenttia matkailijoista tuli ulkomailta, eli valtaosa turisteista on saksalaisia.

Saksan pääkaupunki Berliini tunnetaan rikkaasta kulttuuritarjonnastaan ja yöelämästään, mutta kuva on muuttumassa. Toisin kuin monessa muussa Euroopan pääkaupungissa, Berliinissä turistien määrä on ollut laskussa.

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Klubialan edustajien mukaan nousseet vuokrat, energia- ja henkilöstökustannukset sekä muuttuneet vapaa-ajanviettotavat vaikeuttavat monien tapahtumapaikkojen toimintaa. Saksalaismediassa ilmiöstä on alettu käyttää termiä Clubsterben, klubikuolema.

Tapahtumapaikat yrittävätkin keksiä uusia ansaintakeinoja uusien klubikuolemien välttämiseksi. Berghain-klubi on avannut ovensa työpajoille ja näyttelyille. Volksbühne-teatteri puolestaan rakennuttaa edustalleen uima-allasta.

Hinnat nousevat, mutta ovat verrokkikaupunkeja alempia

Kävijöitä ärsyttää myös kaupungin roskaisuus. Paikalliset syyttävät roskaamisesta turisteja ja turistit paikallisia.

2000-luvun alussa Berliiniä kuvailtiin köyhäksi, mutta seksikkääksi. Nyt hotelliyö kaupungissa maksaa keskimäärin noin 120 euroa.

– Berliini oli kuuluisa siitä, että se oli yksi Euroopan edullisimmista pääkaupungeista. Nykyään ulkona syöminen, juominen ja illanvietto maksavat paikoin lähes yhtä paljon kuin Pariisissa, mutta valitettavasti rahoille ei saa aina samaa vastinetta, Arne Krasting sanoo.