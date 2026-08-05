Saksan pääkaupunki Berliini tunnetaan rikkaasta kulttuuritarjonnastaan ja yöelämästään, mutta kuva on muuttumassa. Toisin kuin monessa muussa Euroopan pääkaupungissa, Berliinissä turistien määrä on ollut laskussa.
Turistien väheneminen on silmiinpistävää Berliinin kuuluisilla maamerkeillä. Vaikka heinäkuu on turismin kannalta huippusesonkia, liikkuu esimerkiksi East Side Gallery -muuritaideteoksella vain väljä kävijäjoukko.
Samalla kun moni muu Euroopan kaupunki valittaa liikaturismista, Berliinissä turistien määrä on laskenut. Ennen koronapandemiaa Berliinissä vieraili noin 14 miljoonaa turistia vuodessa, mutta viime vuonna vain noin 12,7 miljoonaa matkailijaa. Noin 42 prosenttia matkailijoista tuli ulkomailta, eli valtaosa turisteista on saksalaisia.
Syynä matkailijalukujen vähentymiseen on muun muassa kaupungin kutistunut kulttuuritarjonta.
– Kulttuurikentällä tilanne on kaikkein vaikein. Meillä on erittäin eläväinen riippumaton kulttuurielämä, sanoo turistiopas Arne Krasting.
Hän järjestää Berliinissä 1920-lukuun keskittyviä historiallisia turistikierroksia.
– Kaupunki ja valtio tukevat kulttuuria aiempaa vähemmän samalla; kun kustannukset ovat nousseet. Se on hyvin surullista, sillä juuri riippumaton kulttuuri on tämän kaupungin tärkein voimavara, Krasting uskoo.
Klubit näyttelytiloina ja uimapaikkoina
Berliinin maailmankuulu klubikulttuuri on joutunut ahtaalle. Viime vuosina useat tunnetut klubit ovat ilmoittaneet sulkevansa ovensa. Vuonna 2024 lopettamisestaan kertoi Spreejoen rannalla toiminut legendaarinen Watergate, joka perusteli päätöstä muun muassa kasvaneilla kustannuksilla, inflaatiolla ja vähentyneillä kävijämäärillä.