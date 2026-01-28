Meta suunnittelee uusia premium-tilauksia.
Teknologiajätti Meta aikoo kokeilla lähikuukausina maksullisia premium-tilauksia Instagramin, Facebookin ja Whatsappin käyttäjille. Yhtiö kertoi asiasta teknologiasivusto TechCrunchille.
Uudet tilausvaihtoehdot toisivat käyttöön esimerkiksi laajennettuja tekoälyominaisuuksia.
Sivuston mukaan Meta ei näytä sitoutuneen yhteen ainoaan strategiaan, vaan aikoo testata erilaisia tilausominaisuuksia ja -paketteja. Lisäksi jokaisella sovellustilauksella tulee olemaan oma, erillinen joukko vain tilaajille tarkoitettuja ominaisuuksia.
Vaikka tarkkoja tietoja uusista maksullisista ominaisuuksista ei vielä ole, julkaisemattomia, kehityksessä olevia ominaisuuksia usein bongaavan Alessandro Paluzzin mukaan esimerkiksi Instagramin uusi tilausmalli antaisi käyttäjille mahdollisuuden luoda rajattomasti yleisölistoja, nähdä listan seuraajista, jotka eivät seuraa takaisin, sekä katsoa tarinoita niin, ettei julkaisija näe katselua.