Venäjän viestintäviranomainen Roskomnadzor ilmoittaa aloittaneensa viestintäsovellus Telegramin tietoliikenteen rajoittamisen.
Viranomainen syyttää Telegram-sovellusta Venäjän lain rikkomisesta.
Venäjä on uhkaillut useita verkkopalveluja niiden tietoliikenteen hidastamisella tai palveluiden täyskielloilla, jos ne eivät noudata lakeja, joiden mukaan venäläiskäyttäjien data on säilöttävä Venäjän alueella sijaitsevilla palvelimilla.
Laki myös vaatii palveluita suitsimaan "terroristista ja rikollista sisältöä". Hallinnon arvostelijoiden mukaan kyse on läpinäkyvästä yrityksestä alistaa internetiä entistä tiukempaan Kremlin kontrolliin.
Telegram on Venäjällä ja Itä-Euroopassa erittäin suosittu viestintäsovellus, jota Venäjän viranomaisetkin käyttävät tiedottamisessaan.
Kreml on pyrkinyt pönkittämään valtion tukemaa kilpailevaa Max-alustaa, joka on tiukemmin viranomaisten kontrollissa. Maxin kautta voi hoitaa myös maksuliikennettä ja käyttää julkisia palveluita.
Telegramin käyttäjät kertoivat sovelluksen hidastelusta tiistaina jo ennen Roskomnadzorin ilmoitusta.
Aiempi täyskielto epäonnistui
Venäjä yritti jo kerran aiemmin kieltää Telegramin käytön kokonaan, mutta yritys estää sovelluksen käyttö epäonnistui ja kielto lopulta peruttiin vuonna 2020.
Tällä kertaa Roskomnadzor on täyskiellon sijasta ilmoittanut rajoittavansa palvelun tietoliikennettä "vaiheittain".
Vastaavaa tietoliikenteen kuristamista on aiemmin kohdistettu myös ulkomaisiin palveluihin kuten Facebookin emoyhtiö Metan omistamaan Whatsappiin ja Googlen Youtubeen.
Telegramin perusti venäläisyrittäjä
Telegramin perustaja on venäläisyrittäjä Pavel Durov, jolla on myös Ranskan ja Arabiemiraattien kansalaisuudet. Durov on ollut aiemminkin törmäyskurssilla Venäjän viranomaisten kanssa.
Kremlin painostuksesta Durov savustettiin aikoinaan ulos perustamastaan sosiaalisen median VK-palvelusta, joka tunnetaan Venäjän vastineena Facebookille.
VK:n osuutensa pakotetusta myynnistä saaduilla rahoilla Durov perusti Telegramin maanpaossa Arabiemiraateissa.
Durov on myös ollut vaikeuksissa Ranskan viranomaisten kanssa. Hänet otettiin vuonna 2024 kiinni Pariisissa osana Telegramiin kohdistunutta tutkintaa. Telegramin epäiltiin sallineen rikollista toimintaa alustalla.
Viime vuoden heinäkuussa Ranska poisti Duroville asetetut matkustusrajoitukset, mutta tutkintaa jatketaan.