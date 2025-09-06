Miten poistua Whatsapp-ryhmästä, jossa ei halua olla? Tietokirjailija täräyttää ohjeen: "Ei se tee sinusta kusipäätä"

Whatsapp-ryhmästä saa poistua, koska aikuinen ihminen vastaa itse omista rajoistaan, kirjailija muistuttaa.

Onko sinutkin lisätty keskusteluryhmään, jossa et oikeastaan tahdo olla?

Tunne on monelle nykyihmiselle tuttu: puhelin ilmoittaa päätymisestä Armin synttärichattiin tai Työpaikan pallorinkiin ilman, että itse on sitä halunnut. Yhtäkkiä pitäisi ottaa osaa kymmenen ihmisen ryhmäkeskusteluun ja sietää heidän viestejään synttärisuunnitelmista tai salinvarausvuoroista.

Kunpa ryhmästä kehtaisi vain... häipyä.

– Ensinnäkin vastaus siihen, voiko Whatsapp-ryhmästä poistua: miksei voisi? Kuka sinulle, aikuiselle ihmiselle, sen vastauksen antaa, terapeuttinen valmentaja ja tietokirjailija Anna Taipale kysyy.

– Myötätuntoisemmin voisi sanoa, että usein meissä herää toksinen syyllisyys: voinko nyt toimia rajojeni mukaisesti?

Taipale on opiskellut valmentamista ja tunnetaitoja sekä opiskellut esimerkiksi neuropsykiatri Dan Siegelin kursseilla. Hän on kirjoittanut ihmissuhteiden kiemuroista teoksen Lähelle (Otava, 2025). Teos opastaa kohti rakkaudellisia ja toimivia ihmissuhteita.

"Paras lääke pelkoon on alkaa toimia omien rajojen mukaan"

Kun ihminen alkaa tunnistaa omia rajojaan, toksinen syyllisyys herää. Se on tunne siitä, että rajojen vetäminen on jotenkin väärin: törkeää, tökeröä tai loukkaavaa.

Taipaleen mukaan moni suomalainen on "rajaton", eikä rajojen reippaasta vetämisestä ole kokemusta. Sitä olisi kuitenkin hyvä opetella.

– Rajattomuus saa aikaan kohtuuttoman isoa menettämisen ja torjutuksi tulemisen, yksinjäämisen pelkoa. Se aktivoituu, kun mietin, voinko poistua tästä Whatsapp-ryhmästä, eli kunnioittaa omia rajojani ja tarpeitani, Taipale sanoo.

Kun olisi aika toimia tavalla, joka ei ehkä olekaan kaikille mieleen, pelko herää: entä, jos ne suuttuvat?

– Paras lääke pelkoon on alkaa toimia omien rajojen mukaan. Kohdata syyllisyys, jotta ei aina toimisi alitajuisesti syyllisyyden ajamana elämässään. Silloin on vaikeaa kuunnella sydämen ääntä ja sen kutsua.

– En väitä, etteikö siinä tulisi vaikeita tunteita kohdattavaksi. Ei se ole helppoa, rajattomuus kiukuttaa ja sen kanssa kärvistelee. Se nostaa sen esiin ristiriitaisia fiiliksiä, herättää monia tunteita, eivät ne ole helppoja. Jos asiat olisivat helppoja, jokainen meistä olisi tehnyt kaiken jo aikaa sitten, Taipale sanoo.

"Syyllisyys saa toimimaan tavalla, jossa ei edes kuule omia rajojaan"

Yksinkertaiseen Whatsapp-ryhmään kiteytyy paljon. Aivoissa kymmenen hengen keskustelu muuttuu valtavaksi asiaksi, joka sisältää turvattomuuden, menettämisen, torjutuksi tulemisen, hylätyksi tulemisen ja yksin jäämisen kaikuja.

– Syyllisyys saa toimimaan tavalla, jossa ei edes kuule omia rajojaan. Kaikki tämä vähentää läheisyyttä ihmissuhteissa. Se, jos ei uskalla olla totta, on paradoksaalisesti läheisyyden pelkoa. Ja meillä on lupa olla totta toisillemme, Taipale sanoo.

Taipale itse päätyi poistumaan syntymäpäivien kunniaksi koostetusta Whatsapp-ryhmästä sen jälkeen, kun vieraiden viestitulva alkoi häiritä elämää.

– Sinne tuli vierailta ihmisiltä jatkuvasti viestejä: "Minä tuon sitten kermavaahdon!" ja "Minä tuon lohikeittoa!" En halunnut niitä viestejä. Poistun ryhmästä ja laitoin ystävälleni, jonka synttärit ne olivat, että hei kulta, poistuin ryhmästä, koska en halua näitä viestejä, mutta olen todellakin tulossa synttäreillesi, ihana tulla sinne!

Taipale kehottaisi jokaista pohtimaan, kuka juuri minun elämästäni vastaa. Vastaus aikuisella ihmisellä on yleensä "minä itse".

– Ja hei, ei se haittaa, että alkaa tunnistaa rajoja, ja nousee syyllisyyttä. Ole vaan ihan rauhassa. Kannattele sitä syyllisyyttä ja opettele silti toimimaan sen mukaan, mikä sinulle on oikein. Ei se tee sinusta kusipäätä, Taipale heittää.

– Päinvastoin: se alkaa tehdä sinusta rehellisemmän ja aidomman ihmisen. Se mahdollistaa rehelliset, aidot ihmissuhteet niiden kanssa, joiden kanssa se on mahdollista.

Osittainen lähde: Anna Taipale: Lähelle, kohti rakkaudellisia ja toimivia ihmissuhteita (Otava, 2025)