WhatsAppiin tuli uusi asetus ja kiertoviesti sai suomalaiset panikoimaan – nyt puhuu tietoturva-asiantuntija

Viime päivinä WhatsAppissa on kiertänyt viesti, jossa kehotetaan ottamaan käyttöön sovelluksen uusi yksityisyyden lisäsuoja. Siinä väitetään, että ilman kyseistä asetusta sovelluksen tekoäly voisi avata ryhmäkeskusteluiden viestejä.

WhatsAppissa kiertävä viesti on saavuttanut myös MTV Uutisten toimituksen.

– Seuraava on tärkeää kaikille ryhmäkeskusteluille — tänään alkaen tekoäly on nyt saatavilla WhatsAppissa ja sillä on pääsy kaikkiin keskusteluihin: Kaikkien ryhmäkeskustelujen ylläpitäjien tulisi/voi ottaa käyttöön "Yksityisyyden lisäsuoja" -vaihtoehdon. Muussa tapauksessa tekoäly voi avata ryhmäviestejä, tarkastella puhelinnumeroita ja jopa hakea henkilökohtaisia tietoja puhelimestasi, jopa yksityisissä keskusteluissa, viestissä sanotaan.

Tältä WhatsAppissa kiertävä viesti näyttää.

Viestissä on myös ohjeet, miten yksityisyyden lisäsuoja otetaan käyttöön.

Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen rauhoittelee uudistuksen herättämiä tietoturvahuolia. Hänen mukaansa WhatsApp ei käytä yksityisiä keskusteluita tekoälyn kehittämiseen, ottipa asetuksen käyttöön tai ei.

Viesti kirjoitettu uskottavasti

MTV Uutiset tai Järvinen eivät tiedä viestin alkuperää, mutta asiantuntija arvioi jonkun laatineen sen hyvässä tarkoituksessa.

– Luultavasti joku ihan hyvässä uskossa on sen kirjoittanut. Sehän on ihan virheetöntä suomea, että siinä ei varmaan mitään tahallista trollausta tai tekoälyhömpötystä ole taustalla.

– Joku huolestunut kansalainen on tulkinnut varmaan vähän väärin WhatsAppin asetusta ja saanut sen käsityksen, että jos tätä ei muuta niin sitten WhatsApp pääsee viestejä kouluttamaan tekoälyllä, ja sehän tietysti olisi tosi radikaalia, Järvinen sanoo.

Viesti on kuitenkin levinnyt vimmatusti suomalaisten keskuudessa. Uskottavuutta Järvisen mukaan lisää se, että taustalla on totuuden jyvä.

Näin WhatsApp kertoo yksityisyyden lisäsuojasta sovelluksen sisällä.

– Yleensähän niissä on jonkin verran totuutta aina pohjalla, kuten salaliittoteorioissakin.

– Tietenkin myös jonkinlainen pelko aina, että joku uhkaava muutos tai oikeuksien lisääminen palveluntarjoajalle vaatii toimintaa, Järvinen selventää.

Asetuksen käyttöönotosta ei kuitenkaan ole haittaakaan. Sen päälle kytkeminen voi tuoda WhatsApp-käyttäjälleen mielenrauhaa.

– Minun nähdäkseni kyse on siitä, että viestejä tai ryhmäkeskustelun sisältöä ei voi toinen käyttäjä itse käyttää ikään kuin tekoälyyn syötteenä, että tee tästä parempi versio. Tämä on käyttäjää suojaavaksi ominaisuudeksi tarkoitettu.

WhatsApp on suosittu huijareiden keskuudessa

Vaikka uusi yksityisyysasetus ei tuokaan suurta eroa WhatsAppin tietoturvaan, Järvinen muistuttaa, että emme tarkkaan tiedä mihin sovellus käyttää esimerkiksi yhteystietoja tai kameraa.

WhatsApp on myös suosittu huijareiden keskuudessa, koska käyttäjiä on paljon ja sovelluksen kautta soittaminen ja viestiminen on käytännössä ilmaista.

Jos yksityisyys on erityisen tärkeää, Järvinen suosittelee muita sovelluksia.

– Signal on turvallisempi. Salaustekniikka on varmaan kaikissa ihan hyvä, mutta Signalia suosittelen sitten, jos on jotain luottamuksellista. Sitä itsekin käytän luottamuksellisissa ryhmäkeskusteluissa ja yksityisviestinnässä.

Järvinen ei ihmettele, että kiertoviestit saavat ihmiset hätiköimään. Yhtenä syynä tähän on hänen mukaansa WhatsAppin omistaman Metan epäselvä viestintä.

– Eihän tästäkään ole suomenkielisiä ohjeita, jotka vielä vaihtelevat maittain, eikä tiedä mikä tekoäly on missäkin käytössä, hän sanoo.

– Kyllä saa ihan itseään syyttää, että tällaisia huhuja lähtee liikkeelle, kun ei viestitä kunnolla, vaikka on viestintäyhtiö ja someyhtiö.