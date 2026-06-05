Poliisin järkyttävän virheen lopputulos saattoi johtaa nuoren elämän menetykseen Britanniassa. Katso videot yltä.

18-vuotias Henry Nowak oli ollut viettämässä iltaa jalkapallojoukkueensa kanssa ja oli matkalla kotiin, kun kahdella teräaseella varustautunut mies puukotti häntä.

Joulukuussa valvontakameroihin, Nowakin kännykkään ja poliisin vartalokameraan tallentuneet hetket pysäyttävät.

Valvontakamerat näyttävät, että Nowak kävi ennen hyökkäystä pubissa ja käveli sen jälkeen kohti kotiaan lähettäen samalla viestejä sosiaalisessa mediassa, BBC kertoo.

Veitsihyökkäyksen jälkeen Nowak pakeni hyökkääjää aidan yli kotitalonsa pihaan.

Video näyttää, että kun poliisit saapuivat tapahtumapaikalle, he eivät uskoneet Nowakia, kun hän sanoi, että häntä oli puukotettu. Poliisit uskoivat ilmeisesti hätäpuhelun perusteella maassa makaavan Nowakin olleen hyökkääjä.

– Minua on puukotettu, Nowakin voi kuulla sanovan videolla.

– Puukotettu? Mihin? Enpä usko, kaveri, poliisi vastaa.

Sen sijaan poliisi uskoi miestä, joka kertoi loukkaantuneensa lievästi silmäkulmaansa. Samainen mies tuomittiin myöhemmin Nowakin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

18-vuotiaan viimeisiksi sanoiksi jäivät "en saa henkeä". Hän toisteli sitä poliiseille maatessaan käsiraudoissa.

Tapahtunut on herättänyt ihmisissä raivoa, ja tiistai-iltana Southamptoniin kokoontui satoja mielenosoittajia, jotka ottivat yhteen mellakkapoliisin kanssa.

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