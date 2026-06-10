Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjaa, että suomalaisten omaisuudensuoja on turvattava, kun luonnonsuojelulakia muutetaan EU:n ennallistamisasetuksen mukaiseksi.
Perustuslakivaliokunta edellyttää, että ympäristövaliokunta varmistaa mietinnössään, ettei luonnon ennallistamissuunnitelma saa loukata yksilön omaisuudensuojaa tai perusoikeuksia. Valiokunta sai lausuntonsa valmiiksi keskiviikkona.
– On varmistettava, ettei ikään kuin varkain puututa yksityisten maanomistajien oikeuksiin ennallistamissuunnitelmassa, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) MTV Uutisille.
”Valiokunnan mielestä on omaisuudensuojan kannalta ongelmallista, että valtioneuvosto voisi sisällyttää viitteellisiin karttoihin yksityisten maanomistajien maata ja että tästä aiheutuisi epäselviä oikeusvaikutuksia viitteelliseen karttaan merkityn alueen maanomistajan mahdollisuuksiin käyttää omaisuuttaan”, lukee lausunnossa.
Perustuslakivaliokunta vaati, että pykälätekstissä pitää säätää siitä, ettei pelkällä ennallistamissuunnitelmalla ole oikeusvaikutuksia yksityisten maanomistajien asemaan.
Perustuslakivaliokunta linjasi myös, että mahdollisista suojelualueista pitää säätää erikseen lailla. Näiden lakien perustuslainmukaisuus on myös saatettava perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.
EU:n ennallistamisasetus on astunut voimaan 18.8.2024.
Se velvoittaa jäsenmaat palauttamaan heikentyneet luontotyypit luonnontilaan. Asetus vaatii ennallistamistoimia vähintään 20 prosentille EU:n maa- ja vesialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikille ekosysteemeille vuoteen 2050 mennessä. Jäsenmaiden on laadittava omat kansalliset suunnitelmansa tavoitteiden saavuttamiseksi.
Asetuksen toimeenpanoa varten laaditaan kansallinen ennallistamissuunnitelma, jossa muun muassa määritellään keinot asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Suomi lähettää ennallistamissuunnitelman luonnoksen EU:n komissiolle 1.9.2026 mennessä valtioneuvoston käsittelyn jälkeen. Komissiolla on kuusi kuukautta aikaa antaa palautetta, minkä jälkeen Suomi viimeistelee suunnitelman. Valmis suunnitelma on toimitettava komissiolle 1.9.2027 mennessä.