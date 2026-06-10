Tuomas Tapio on nousemassa ulkoministeriön valtiosihteeriksi Jukka Salovaaran seuraajana.
Ulkoministeriön valtiosihteeriksi on nousemassa ministeriön kansainvälisen kaupan osaston osastopäällikkönä toimiva Tuomas Tapio, kertoo Helsingin Sanomat. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies.
Tapio on nousemassa tehtävään Jukka Salovaaran seuraajaksi. Salovaara siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa.
Ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1997 tullut Tapio on koulutukseltaan kansainvälisen politiikan tohtori. Aiemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Pariisissa OECD-suurlähettiläänä.