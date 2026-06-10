Kokoomuksen eduskuntaryhmän johto esittää mahdollisesti huomenna ryhmän kokouksessa, että kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan neljäksi viikoksi eduskuntaryhmästä.

Iltalehden mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajisto esittää, että kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan neljäksi viikoksi eduskuntaryhmästä. Eduskuntaryhmä käsittelee asiaa todennäköisesti huomenna.

Keto-Huovinen ei suostunut hyväksymään hallituksen esitystä, joka käsitteli porsaiden kastraatiota. Hän äänesti sitä vastaan.

Hallitus perui aiemman lakimuutoksen, joka olisi tulevaisuudessa kieltänyt tuotantosikojen kirurgisen kastraation.

Toimenpiteellä halutaan välttää karjun hajua sianlihassa, mutta kastraatio on myös eläinsuojelukysymys. Kastraatio saattaa kipulääkkeistä huolimatta aiheuttaa porsaille kipua tai stressiä kastraation jälkeen.

Keto-Huovinen korosti jo viime viikolla, että kyseessä on hänelle painava arvovalinta ja kastraatioesityksellä otettaisiin takapakkia eläinten hyvinvoinnissa.

– Olen tehnyt arvovalintani selväksi jo edellisellä eduskuntakaudella äänestämällä tiukempien eläinsuojelulinjausten puolesta. En käännä takkiani enkä peruuta eläinten hyvinvoinnista. Politiikassa ja eläinsuojelussa on mentävä eteenpäin, ei taaksepäin. Poukkoileva, edestakaisin muuttuva lainsäädäntö ei ole kenenkään, ei edes tuottajien etu, Keto-Huovinen sanoi lähettämässään tiedotteessa.

Aiemmin Keto-Huovinen oli suhtautunut kriittisesti myös lakiesitykseen, jolla helpotettiin määräaikaisten työsopimusten solmimista vuodeksi.

Hän päätyi kuitenkin eduskunnan täysistunnossa kannattamaan lakiesitystä, koska siihen tehtiin valmistelun loppuvaiheessa muutoksia, joilla pyritään ehkäisemään raskaus- ja perhevapaasyrjintää.