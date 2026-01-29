Alkuvaiheessa ei Saaren mukaan kyetty tekemään mitään, mutta nyt varjolaivaston toimijoita on alettu proaktiivisesti lähestyä jo ennen kuin mitään on tapahtunut.
Kehittämisen varaa kuitenkin edelleen on.
– Olemme tehneet tarkastuksia ja huolehtineet siitä, että kaikki on kunnossa eikä ylimääräisiä riskejä ole.
– Mutta vieläkään emme ole sillä tasolla, että toiminta olisi loppunut tai että olisimme löytäneet pysyvän ratkaisun tähän ongelmaan, Saari sanoo.
Suurin haavoittuvuus on Suomessa asuvat venäläiset
Suomen olisi raportin mukaan myös syytä kiinnittää erityistä huomiota Suomessa asuvien venäjänkielisten integroitumiseen.
Upin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Suomen venäjänkieliset ovat suurin haavoittuvuus, johon ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.
– Esimerkiksi luottamus suomenkieliseen mediaan on selkeästi heikompi, ja ymmärrys Kremlin narratiiveista on paljon suurempi. Kuva on siis hajanaisempi, ja silloin kun tällaista ilmenee, Venäjä käyttää sitä kaikin keinoin hyväkseen, Lassila sanoo.
Lassilan mukaan Suomessa tuotettuun venäjänkieliseen mediaan pitäisi tehdä huomattavasti suurempia satsauksia ja pyrkiä harjoittamaan integroitumista edistävää politiikkaa, jotta Venäjä‑myönteisyys ei lisääntyisi Suomen venäjänkielisten keskuudessa.
