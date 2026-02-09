Putkien jäätymistä voi estää muutamalla keinolla.

Putkien jäätyminen pakkasella on eritysesti omatkotitalojen, rivitalojen ja mökkien ongelma, mutta myös esimerkiksi koulut, kokoustilat ja kylätalot voivat olla alttiita.

Vaikka pitkittyneet pakkaset voivat aiheuttaa vesijohtoputkien jäätymistä ja jopa tulipalovaaran, ei Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö suosittele ratkomaan ongelmaa omin toimin, vaikkapa kuumailmapuhaltimella.

– Jäätyneitä putkia ei saa sulattaa omatoimisesti, vaan apuun tarvitaan ammattilainen, SPEKin kehittämispäällikkö Heli Salovaara kertoo tiedotteessa.

Varomaton putkien sulattelu voi johtaa tulipaloon, muoviputkien sulamiseen tai jäätyneiden putkien halkeamiseen.

– Tänä talvena on jo ollut useampia omatoimisen sulattamisen aiheuttamia tulipaloja, Salovaara huomauttaa.

Kerroimme aiemmin, että esimerkiksi Satakunnan pelastuslaitoksen alueella on ollut useita holtittomasta putkien sulattelusta aiheutuneita vahinkoja.

Kannattaa muistaa, että omatoiminen putkien sulattelu ja sen seuraukset voivat vaikuttaa myös vakuutuskorvauksiin. Sulattaminen tulisikin jättää ammattilaiselle.

Näin voit ehkäistä putkien jäätymisen

Mikäli putket eivät vielä ole jäätyneet, neuvoo SPEKin Salovaara helpon keinon jäätymisen ehkäisyyn:

– Vesihanojen säännöllinen käyttäminen auttaa putkia pysymään avoinna. Lämmintä vettä on ihan hyvä valuttaa joka päivä.

Valvomatta hanaa ei kuitenkaan pidä jättää. Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuksista vastaava Iiris Saranpää kertoi aiemmin tammikuussa tiedotteessa, että valvomattomasta hanasta on aiheutunut vesivahinkoja.

Styroksin tai vaahtomuovisen putkieristeen laittaminen putken ympärille voi myös olla avuksi.

Myös saattolämmitys on yksi keino. Saattolämmitys on pistorasiaan kytkettävä sulanapitokaapeli, joka asennetaan putken ympärille tai sisälle valmistajan ohjeiden mukaan.

Tilan sisälämpötilaan kannattaa myös kiinnittää huomiota. Sen tulisi olla vähintään 12 astetta.

Erityisen pakkasalttiiseen tilaan, kuten kellariin, voi laittaa lisälämmitystä.

– Irtopattereiden ja muiden lämmittimien kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana. Niiden ylle tai lähelle ei saa sijoittaa mitään, mikä voisi syttyä palamaan, Salovaara muistuttaa.

Lähde: SPEK