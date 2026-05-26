Jääkiekon MM-kisojen lohkovaihe huipentuu tänään. MTV Urheilu seuraa jännittävää kisapäivää hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Lohkovaiheen viimeisellä kierroksella riittää suuria panoksia. Miten käy Ruotsin ja USA:n? Voittaako Suomi oman lohkonsa? Näihin kysymyksiin saamme vastauksen iltaan mennessä.

Jääkiekon MM-kisaseuranta tiistaina 26.5.

Kello 13.55: Myös Norja ja Tanska ovat tahkonnee avauserän maaliin. Norja johtaa 1–0.

Kello 13.51: Latvia takoo kaksi maalia avauserän loppuun ja tauolle marssitaan 3–0-tilanteessa. Maalintekijöinä Deniss Smirnovs ja Eduards Tralmaks.

Latvia on kovaa vauhtia menossa MM-puolivälieriin.

Kello 13.46: Latvian 1–0-maalin tehnyt Balcers on tehnyt tässä turnauksessa nyt jo seitsemän maalia. Hän johtaa MM-kisojen maalipörssiä.

Kello 13.39: Maalihanat aukeavat molemmissa peleissä. Norja siirtyy Tanskaa vastaan 1–0-johtoon Tinus Koblarin maalilla ajassa 11:55.

Latvia puolestaan johtaa Unkaria 1–0 Rudolfs Balcersin maalilla.

Kello 13.20: Päivän ensimmäiset ottelut ovat nyt käynnissä!

Kello 13.02: Norja on ollut MM-kisojen suurin sensaatio. Se on kaatanut turnauksessa jo Ruotsin ja Tshekin. Kanadalle se taipui vasta jatkoajalla.

Kello 12.50: Päivän ensimmäiset ottelut ovat siis Norja–Tanska ja Unkari–Latvia. Norja voi kolmen pisteen voitolla varmistaa kakkossijansa B-lohkossa. Latvia puolestaan varmistaisi kolmen pisteen voitolla paikkansa puolivälierissä.

Kello 12.43: Paljon on puhuttu myös Leijonien tulevasta vastustajasta. Sen edessä on kuitenkin vielä paljon eri muuttujia, sillä Leijonat voi olla lohkonsa ykkönen tai kakkonen. Sen lisäksi B-lohkon kolmanneksi tai neljänneksi voivat päätyä vielä Norja, Tshekki, Slovakia tai Ruotsi.