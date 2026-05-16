Vaikka Suomen pääministeri on kuinka kertonut laittaneensa valtion kassasta rahaa sivuun ja patistaneensa viisaita tekijöitä puuhastelemaan vuosia muissa maissa käytössä olevia varoitusjärjestelmiä kasaan, voisi tilannetta verrata imurointiin ilman pölypussia, kirjoittaa MTV:n toimittaja Leo Kirjonen.
Venäjän aloittaman hyökkäyssota Ukrainaan on konkretisoitunut kuluneen kevään aikana monella tapaa Suomen kamaralla.
Suomeen harhautui useita drooneja jo maalis-huhtikuussa. Osa harhautuneista drooneista on tippunut myös maahan saakka. Lennokit päätyivät pääosin kuitenkin asutusalueen ulkopuolelle.
Viranomaiset pohtivat kovasti, jahka Luumäen Kannuskoskelle tippunut drooni räjähti vaiko ei. Lopulta se todettiin tapahtuneen.
Maaliskuun lopussa pääministeri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varautumisen taso on hyvä, mutta puutteita on huomattu.
– Nyt selvitämme, onko joitakin suunnitelmia mahdollista ja välttämätöntä toteuttaa nopeutetussa aikataulussa. Tästä hallitus tekee päätöksiä viimeistään kehysriihessä.
Jo tuolloin pohdittiin, olisiko tilanteesta pitänyt informoida kansalaisia ennakkoon tai lähettää vaaratiedote.