Rokotusta suositellaan ensi syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille.
Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville.
Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75–79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia.