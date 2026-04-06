Suojelupoliisi (Supo) ei ole muuttanut uhka-arviotaan Syyrian konfliktialueilta tai al-Holin leiriltä palanneista sitten vuoden 2019.

Suojelupoliisin (Supo) mukaan Syyrian konfliktialueilta ja al-Holin leiriltä Suomeen palanneet lapset ja nuoret ovat voineet saada aseellista tai muuta terroristista koulutusta.

Yleisellä tasolla konfliktialueelta palaavat lisäävät terrorismin uhkaa Suomessa ja Euroopassa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Suomeen kotiutettiin viime viikolla alaikäinen poika, jonka perhe vei tämän Syyriaan 2010-luvun puolivälissä.

Kotiutetun pojan ikää ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta hän on ulkoministeriön mukaan tällä hetkellä "lähempänä aikuisuutta kuin pientä lapsuutta".

Suposta kerrotaan MTV Uutisille, että lapset ja nuoret ovat todennäköisesti altistuneet raa’alle väkivallalle sekä omaksuneet ideologista ajattelutapaa al-Holin leirillä tai muualla konfliktialueella oleskellessaan.

Erityisesti täysi-ikäistyvät nuoret ovat voineet myös Supon arvion mukaan erittäin todennäköisesti saada aseellista tai muuta terroristista koulutusta konfliktialueella.

Supon vuoden 2019 vuosikirjan uhka-arviossa mainitaan myös al-Holin leirillä olevat lapset erikseen.

– Uskonnolla perustellun väkivaltaisen ekstremismin tulevan kehityksen näkökulmasta huolta aiheuttavat terroristista toimintaa tukevien henkilöiden lapset eli kasvava sukupolvi. Lapset edustavat terroristijärjestöille tulevaisuutta ja ideologista jatkuvuutta, vuosikirjassa lukee.

Supo tekee jokaisen palaajan kohdalla yksilöllisen arvion tämän mahdollisesta turvallisuusuhkasta ja sen hallinnasta.