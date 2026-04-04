Ulkoministeriön mukaan poika oli viety Syyriaan 2010-luvun puolivälissä.

Suomen ulkoministeriö yllättyi saadessaan tiedon al-Holin leirillä olleen pojan sijainnista Irakin vankilassa.

– Se oli siinä vaiheessa meille sillä tavalla yllätys, että me oletimme hänen olevan edelleen Syyriassa, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner MTV Uutisille.

Ministeriö kertoi tänään lauantaina, että alaikäinen poika on kotiutettu Irakista. Hän oli ollut aiemmin al-Holin leirillä.

Tannerin mukaan poika oli mukana ryhmässä, jossa Yhdysvallat siirsi noin 5 700 miesvangin joukkoa Koillis-Syyriasta Bagdadiin tammi-helmikuussa 2026.

Syyria aloitti helmikuussa 2026 al-Holin leirin tyhjentämisen. Aiemmin leiri oli jo tyhjentynyt Isis-taistelijoiden perheenjäsenistä.

Suomen ulkoministeriö sai tiedon pojasta helmikuussa.

– Eli hänet siirrettiin silloin Irakiin vankilaan. Ensin Suomen suurlähetystö Bagdadissa sai hänestä ensitiedon. Suurlähetystö pystyi hänet sitten luotettavasti tunnistamaan ja nyt hänet on kotiutettu, Tanner sanoo.

Poika oli ollut ulkoministeriön mukaan kiinniotettuna Irakissa ilman tietoa kiinnioton perusteista tai kestosta, ilman syytteitä ja ilman pääsyä oikeudelliseen apuun tai tulkkiin.

– Se on sitten määritelmällisesti jo pitkittyessään myös laiton kiinniotto ja sillä tavalla perus- ja ihmisoikeuksien loukkaus alaikäistä Suomen kansalaista kohtaan. Tällaisessa tilanteessa meillä on korostunut velvollisuus lain mukaan ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin, Tanner sanoo.

Pojalla ei ollut matkustusasiakirjaa tai muuta henkilöllisyystodistusta, mutta Tannerin mukaan viranomaisilla on omat menetelmät ihmisten tunnistamiseen.