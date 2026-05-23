Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat palanneet Suomeen.

Aktivistit laskeutuvat Helsinki-Vantaalle kello 14.40 Turkista saapuvalla lennolla.

Kyydissä oli kolme suomalaista aktivistia, Ämäl Salih, Emmy Snickars jaTero Mononen.

He saapuivat lentokentän saapuvien aulaan kolmen jälkeen iltapäivällä, jonka jälkeen he pitivät tiedotustilaisuuden.

– Me koimme todella epäinhimillistä kohtelua heti kiinniotosta alkaen. Emme oikein nukkuneet kolmeen päivään melkein yhtään, Ämäl Salih kertoi medioille.

Salihin mukaan heiltä riisuttiin takit ja heitä pidettiin kylmässä avovankilassa olleissa merikonteissa. Myöskään kunnollisia nukkumapaikkoja ei juurikaan ollut.

– Olimme litimärkiä kaikki, sitä paikkaa kosteutettiin vedellä ja letkuilla koko ajan. Meillä ei ollut patjoja ja me nukuimme merikonteissa.

Päivisin aurinko paistoi ja paahtoi eikä varjopaikkoja ollut. Salihin mukaan he saivat myös palovammoja.

Hänen mukaansa myös ruuan- ja veden saantia rajoitettiin.

– Joitain leipiä heiteltiin, joista osa oli homehtunut.

– Vessoja oli todella vähän ihmismäärään verrattuna. Merivankilassa meitä oli 200 ja siellä missä olimme alkoi haisemaan.

Salihin mukaan aktivisteihin kohdistettiin myös "paljon sekä fyysistä että seksuaalista väkivaltaa".