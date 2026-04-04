Suomen viranomaiset kotiuttivat perjantaina 3. huhtikuuta alaikäisen suomalaispojan Irakista Suomeen, tiedottaa ulkoministeriö.
Ulkoministeriön mukaan poika oli viety Syyriaan 2010-luvun puolivälissä. Hänet sijoitettiin al-Holin leirille helmikuussa 2019.
Vuoden 2026 helmikuussa hänet siirrettiin noin 5700 miesvangin joukossa Koillis-Syyriasta Bagdadiin, jossa Suomen suurlähetystö varmisti hänen henkilöllisyytensä.
Irakilainen tuomioistuin päätti 31. maaliskuuta hänen vapauttamisestaan ja luovuttamisestaan Suomen Bagdadin suurlähetystön kotiutettavaksi.
Hän on ministeriön mukaan vain Suomen kansalainen.
Suomessa lapsen asioista vastaavat kotimaan toimivaltaiset viranomaiset. Yksityistä alaikäistä koskevista asioista ei tiedoteta tarkemmin, ministeriö toteaa.
Ulkoministeriön konsulipalvelut toimii perustuslain ja lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden sekä konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksien nojalla. Kyseessä on viranomaispäätös.
Ulkoministeriön konsulipalvelut on valmistellut asiaa yhteistyössä kotimaan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
Syyria aloitti helmikuussa 2026 al-Holin leirin tyhjentämisen. Aiemmin leiri oli jo tyhjentynyt Isis-taistelijoiden perheenjäsenistä. Leirillä on pidetty terroristijärjestö Isisin taistelijoiksi epäiltyjen perheenjäseniä.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kommentoi STT:lle helmikuussa, että leirillä oli noin kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa alaikäisiä lapsia.
Leirillä on asunut enimmillään noin 24 000 ihmistä, enimmäkseen naisia ja lapsia.