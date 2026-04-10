Viime viikolla Suomeen kotiutettiin alaikäinen poika al-Holin leiriltä Syyriasta. Tällaisissa tilanteissa vastuu lapsesta siirtyy nopeasti hyvinvointialueelle ja lastensuojelulle.

Kriisi- ja konfliktialueilta Suomeen palaavien lasten kohdalla hyvinvointialueilla on tärkeintä turvata lapselle mahdollisimman vakaa ja ennustettava arki.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmassa on mainittu varautuminen kriisi- ja konfliktialueilta palaaviin henkilöihin.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa yleisellä tasolla MTV Uutisille, miten hyvinvointialue toimii, kun heille saapuu lapsia kriisi- ja konfliktialueilta.

Hyvinvointialueet arvioivat tapauskohtaisesti alaikäisten sijoituksen, terveydenhuollon tarpeen ja arjen turvaamisen, jos lapsella ei ole huoltajaa tai tämä ei kykene huolehtimaan lapsesta.

Suomeen kotiutettiin viime viikolla Syyriassa ja al-Holin leirillä ollut alaikäinen poika. Pojan perhe vei hänet Syyriaan 2010-luvun puolivälissä.

Hänet vietiin al-Holin leirille vuonna 2019, mutta ei ole tietoa siitä, kuinka pitkään hän oli siellä.

Al-Holin leirillä Syyrian koillisosassa on pidetty kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista suurin osa oli Isis-taistelijoiden puolisoita ja lapsia. Leiri perustettiin, kun terroristijärjestö Isisin kalifaatti romahti.

Syyria on tyhjentänyt al-Holin leiriä tänä vuonna.