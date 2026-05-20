Nälkä ajaa vanhemmat epätoivoon: "Olen valmis myymään tyttäreni"

Epätoivoisten vanhempien on pakko myydä lapsiaan Afganistanissa. AFP / Lehtikuva

Julkaistu 37 minuuttia sitten

Surkea tilanne ja nälänhätä Afganistanissa pakottaa ihmiset äärimmäisiin tekoihin. Lukuisat miehet kerääntyvät maakunnan pääkaupunki Chaghcharanin keskusaukiolle aamuisin töiden toivossa. Vain yksittäiset ihmiset palkataan 150–200 afgaanin päivätaksalla. Yksi euro on noin 73 afgaania. BBC:n haastattelema Juma Khan, 45, kertoo saaneensa kolmena päivänä töitä viimeisen kuuden viikon aikana. – Lapseni menivät nukkumaan kolme päivää peräkkäin nälkäisinä. Vaimoni ja lapseni itkivät, ja anelin naapuriltani rahaa jauhojen ostoon, mies kertoo. Miehen kertoma on tuttua myös monelle muulle alueella asuvalle. Yli 17 miljoonaa ihmistä aliravittuja Afganistan on ollut islamistisen Taleban-hallinnon vallassa vuodesta 2021. Yhdysvaltojen vetäydyttyä alueelta, Etelä-Aasiassa sijaitsevan maan humanitaarinen tilanne on heikentynyt. Vuonna 2025 Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto lopetti USAID-ohjelman. Sen myötä myös tuki Afganistaniin tyrehtyi. YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n Afganistanin-maajohtaja John Aylieff kertoi alkuvuodesta, että Afganistanissa yli 17 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälästä ja aliravitsemuksesta.

Tilannetta on entisestään pahentanut myös pitkään kestänyt kuivuus.

BBC:n mukaan tilanne on erityisen kurja Ghorin maakunnassa, joka sijaitsee maan keskiosassa.

Lapsiavioliitot yleistyvät entisestään

Unicef varoitti jo vuonna 2021 siitä, että lapsiavioliitot yleistyvät maassa hälyttävästi.

Unicef arvioi jo tuolloin, että 28 prosenttia 15–49-vuotiaista naisista avioitui ennen 18:aa ikävuotta.

Tyttöjen koulutus on myös erittäin alhaisella tasolla. Taleban-hallinto on kieltänyt tyttöjen koulunkäynnin kuudennen luokan jälkeen.

Ennen vuotta 2021, jopa 30 prosenttia tytöistä ei koskaan ollut aloittanut koulua köyhyyden takia.

"Olen valmis myymään tyttäreni"

BBC:n haastattelema Abdul Rashid Azimi kertoo lapsiavioliitosta ja omakohtaisesta raskaasta päätöksestään.

– Olen valmis myymään tyttäreni. Olen köyhä, veloissa ja avuton, mies kertoo.

Hän on valmis myymään tyttärensä avioon tai tekemään kotitaloustöitä.

– Jos myyn yhden tyttäristäni, voin sillä summalla ruokkia loppuperheeni jopa neljän vuoden ajan.

Poikia ei maassa tavata myydä, sillä heidät nähdään tulevaisuuden elättäjinä. Lisäksi perinteen mukaan tytön perheelle annetaan myötäjäislahjoja.

Haastateltu Saeed Ahmad kertoo myyneensä viisivuotiaan tyttärensä Shaiqan, koska perheellä ei ollut varaa maksaa tämän umpilisäkkeen leikkausta. Tyttären maksasta löydettiin myös kysta.

– Minulla ei ollut varaa maksaa tyttäreni terveysmaksuja, joten myin hänet sukulaiselleni, mies kertoo.

Shaiqan myyntisumma oli 200 000 afgaania eli hieman yli 2 700 euroa.

Kaupassa oli kuitenkin ehto: alkuun sukulainen maksaisi vain sairaalamaksut ja tytär siirtyisi vasta sitten hänelle, kun on täyttänyt kymmenen. Silloin hän menisi naimisiin jonkun tämän pojan kanssa.

– Jos minulla olisi rahaa, en olisi koskaan tehnyt tätä päätöstä. Ajattelin, että mitä jos hän kuolee ilman leikkausta, mies kertoo.

Lasten myyntiä on tapahtunut aiemmin

Yhdysvaltalainen julkisen palvelun mediayhtiö NPR uutisoi vuonna 2021 naisesta, jonka mies myi heidän 10-vuotiaan tyttärensä häneltä kysymättä, jotta voisi ruokkia viisilapsisen perheensä.

Aziz Gulin aviomies kertoi, että hänen tuli uhrata yksi, jotta muut voivat selvitä hengissä.

Uutisessa kerrotaan, että joissain tilanteissa avioliittoon myyty tytär pysyy omien vanhempiensa luona 15–16-vuotiaaksi saakka.

Myös CNN uutisoi vuonna 2021 vastaavia tarinoita afganistanilaistytöistä, jotka oli myyty avioliittoon hyvin nuorena rahapulan ja nälän takia.

Parwanin isä myi tyttärensä, kun hän oli 9-vuotias.CNN

Abdul Malik kertoi CNN:lle, että joutui myymään 9-vuotiaan tyttärensä Parwanan 200 000 afgaanilla 55-vuotiaalle miehelle lapsimorsiameksi. Syynä oli se, että isä saisi pidettyä kahdeksanhenkisen perheensä elossa.

Afganistanilaisten toimittajien ylläpitämän uutisportaalin mukaan Taliban-hallinto julkaisi toukokuun puolivälissä 31-osaisen säännöstön, jonka mukaan lapsiavioliitot ovat sallittuja tietyissä tilanteissa.

