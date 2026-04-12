Snapchat-sovelluksessa löytyvä karttaominaisuus altistaa lapsia ja nuoria rikollisuudelle, kertoo sometutkija.

Tekoälyllä luodut alastonkuvat ja nöyryyttävät sisällöt ovat arkipäiväistyneet osana kiusaamista ja rikoksia, joista suurin osa tapahtuu Snapchatissa.

Lasten ja nuorten sosiaalisessa mediassa kohtaama rikollisuus on Someturvan vuosiraportin mukaan yleistynyt ja vakavoitunut.

Someturva on palvelu, jossa nuoret, lapset tai huoltajat voivat pyytää apua sosiaalisen median ongelmatilanteisiin.

Vanhemmat eivät tunnista tätä vaarallista ominaisuutta Snapchatissa

Snapchat-sovelluksesta löytyy myös ominaisuus, josta useat lasten vanhemmat tai huoltajat eivät tiedä.

– Sovelluksen kartta näyttää reaaliaikaisesti käyttäjien sijainnin tämän kontakteille. Se altistaa todella monentyyppiselle rikollisuudelle, kertoo sosiaalisen median tutkija Suvi Uski Someturvasta.

Uskin mukaan suurin osa rikoksista Snapchatissa tapahtuu niin, että lapsi tai nuori tallentaa kaverin kaverin numeron, jolla pääsee niin sanotusti piireihin.

– Sen jälkeen nämä käyttäjät saavat tietoon lapsen sijainnin ja alkavat laittaa kiristysviestejä, kuten että "odotamme sinua koulusi ulkopuolella" tai "tiedän, missä asut". Näillä viesteillä he saavat houkuteltua lapsia rikoksiin, Uski kertoo.

Uski myös kertoo, että erityisesti Ruotsissa nimenomaan Snapchattia käytetään jengeihin värväämisessä.

Uskin mukaan Ruotsissa on havaittu, että lapset eivät välttämättä edes halua rikollisjengiin mukaan, mutta kiristämällä heitä Snapchat-viesteillä saadaan heidät tekemään rikoksia.