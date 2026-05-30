Urheilu MM-jääkiekko Etusivu Videot Otteluohjelma Sarjataulukko Pistepörssi Suomalaisille tuttu pelaaja joutui soittamaan yllättävän puhelun kotiin – MM-ihmemiehet uudessa tilanteessa Johannes Johannesen luutii vuonomaan takalinjastossa. Julkaistu 30.05.2026 06:57 Jere Hultin, Zürich jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Jääkiekon MM-välieriin edenneet norjalaiset eivät ole joutuneet samaan keltanokkien ongelmavyyhtiin, joka yllätti tanskalaiset vuosi sitten MM-kisoissa. Norja pelasi ällistyttävän alkulohkon Fribourgissa. Se voitti Ruotsin ja Tshekin sekä nappasi pisteen Kanadalta. Lohkon kakkossijan myötä puolivälierävastukseksi määräytyi Latvia. Sen ottelun Norja hoiti 2–0. Lue myös: MM-kiekon jättisensaation harjoituksissa paljastui poikkeusnäky Nyt maan urheilukansa on hurmiossa. Ensimmäinen modernin ajan semifinaalipaikka on laittanut joukkueen pelaajien luurit kuumenemaan. – Puhelimeen on tullut todella paljon viestejä, on media-aikaa ja huomiota, jota jääkiekkomaajoukkue ei normaalisti saa. Tämä on aivan mahtavaa ja tekee todella hyvää kiekon asemalle Norjassa, puolustaja Johannes Johannesen kertoo MTV Urheilulle. Juttu jatkuu kuvan alla.

Johannesen jatkaa Pelicansissa myös ensi vuonna. Vesa Pöppönen / AOP

Pelicansia SM-liigassa edustavan Johannesenin seurajoukkuekausi päättyi lähes kaksi kuukautta sitten. Nyt hän pelaa MM-mitaleista.

– Rehellisesti sanottuna en olisi uskonut. Joukkueella on tietysti ollut selvä tavoite päästä pudotuspelivaiheeseen. Meillä ei ole enää minkäänlaisia paineita tai mitään hävittävää. Nyt on syytä nauttia, hän sanoo.

Turnauksen megayllättäjä kohtaa lauantaina välierässä isäntämaa Sveitsin, jonka ennakkosuosikin asema on massiivinen.

– Jokainen äijä tekee oman työnsä valittamatta. Se on ollut meidän identiteettimme tässä turnauksessa, Johannesen pohtii mahdollisuuksia semifinaalissa.

Päävalmentaja Petter Thoresen puolestaan painottaa ensimmäisenä henkistä kanttia.

– Meidän on uskottava. Usko on tärkein asia. Tiedämme, että voimme voittaa ison suosikin, kuten aiemmin tässä turnauksessa. Jos onnistumme puolustamisessa, voimme saada omat vastaiskun paikkamme, Thoresen sanoo.

Yksi Norjan menestyksen kulmakivistä on ollut maalivahti Henrik Haukeland. 31-vuotias torjuja pelaa jo uransa kahdeksannessa MM-turnauksessa, mutta nyt käynnissä ovat hänen elämänsä pelit. Kuusi ottelua, kuusi voittoa ja kolme nollapeliä.

Haukeland on ottanut laattaa kiinni lähes 96-prosenttisesti. Se on altavastaajajoukkueen maalilla huima suoritus.

– Olemme pelanneet joukkueena loistavaa puolustuspeliä. Olen onnistunut tekemään torjuntoja, kun on tarvittu. Puolustajissa on paljon jatkumoa, joten tunnemme toistemme vahvuudet hyvin, Haukeland sanoo nöyrästi tekemisestään.

Pääkäskijä Thoresen ei ole yhtä vaatimaton, kun on paikka kehua konkariveskaria.

– Hän on ollut aivan uskomaton. Hän tarvitsee kuitenkin puolustajien apua. Työ on tehtävä hänen edessään, vaikka voimmekin luottaa häneen täysin, Thoresen pumppaa.

Lastenvahdille lisätöitä

Norja on tämän kevään ykköspuheenaihe, kun puhutaan MM-kiekon yllätyksellisyydestä. Vuosi sitten otsikot keräsi Tanska, joka pudotti sensaatiomaisesti Kanadan jatkosta ja oli lopulta neljäs.

Tuolloin tanskalaispelaajat olivat uuden edessä. Juuttien sankarivahti Frederik Dichow sadatteli, kuinka hän ja muut pelaajat joutuivat ostamaan kesken kisojen uusia alusvaatteita ja sukkia, kun turnaus menikin pitkäksi.

Norja ei ole sortunut samaan aloittelijavirheeseen.

– Huonekaverini joutui kyllä käyttämään hotellin pesulapalvelua, jotta sai puhtaita kalsareita ja sukkia, puolustaja Johannesen nauraa.

– Mutta kotiin minun oli soitettava ja pidennettävä lastenvahdin työaikaa. Muuten kaikki on ok, pärjään vielä pari päivää, hän jatkaa.

– Olemme pakanneet pitkään reissuun, tähtivahti Haukeland komppaa.

Päävalmentaja Thoresen linjaa aiheesta ensin ilmekään värähtämättä:

– Minä uskon joukkueeseen, joten minulla on mukana paljon alushousuja.

Lauseen päätteeksi hyväntuulinen valmentaja repeää kuluvan MM-turnauksen mehevimpään nauruun.

