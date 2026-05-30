Leijonien joukkuekuvauksessa läppä lensi.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkuetta mikitettiin MM-kisojen joukkuekuvaukseen. Videopätkä tarjosi kurkistuksen joukkueessa kukkivaan huumoriin.
– Mitä mieltä, pitäisikö "Hanunkin" vaihtaa pikkuhiljaa tyyliä? Viikset ovat vähän pois muodista jo, Leijonat-puolustaja Mikko Lehtonen virkkoi Hannes Björnisestä.
Lehtonen esitti apuvalmentaja Mikko Mannerille kysymystä myös Saku Mäenalasesta.
– Mikä vuosi Mäenalanen oli se seksikkäin Leijona? 2018?
Manner veti kevyellä jalalla itsekin.
– Minun mielestäni se oli ennen internetiä. Sai noilla postikorteilla äänestää, hän veisteli.