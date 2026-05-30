Ulos ajanut Oliver Solberg jäi Japanin MM-rallin kymmenennelle erikoiskokeelle. Sami Pajari nousi kolmanneksi.

Oliver Solberg karautti ulos Japanin MM-rallin kymmenennellä erikoiskokeella hitaahkossa paikassa. Ruotsalaiskuljettajan Toyota jäi samalla erikoiskokeen varrelle.

MTV Urheilun asiantuntija Jonne Halttunen ruoti, että Solbergilla oli liukkaampi jarrutuspaikka, jossa oli hiukan likaa, ja ruotsalainen ajoi kurviin liian kovaa.

Selostaja Juho Kokko alkoi jo viritellä puheita Toyotan huhtikuussa palkkaaman meritoituneen testikuljettajan suuntaan.

– Täytyykö alkaa kaivaa Ott Tänakin puhelinnumeroa? Kokko kyseli.

Halttunen jatkoi armottomasti Solbergin esityksistä.

– On kyllä kauden tasaisin suorittaja. Joka rallissa ajaa vähintään kerran pihalle. Välillä niistä selvitään ja välillä ei. Taas tuli keskeytys.

Solberg oli ennen ulosajoaan Japanin MM-rallissa toisena.

Pajari kolmanneksi

Pätkäpohjat kaasutteli Toyotan Sébastien Ogier ennen tallikaverejaan ja Sami Pajaria, jotka kummatkin jäivät reilun 19 kilometrin erikoiskokeella 0,9 sekuntia ranskalaisen kärkiajasta. Pajari kuvaili ajaneensa pätkän "tosi puhtaasti".