Keskusteluja kuvataan hedelmällisiksi.
Yhdysvaltojen mukaan Israelin ja Libanonin asevoimien edustajien keskustelut Washingtonissa olivat hedelmälliset.
Perjantaina käytyjä keskusteluja kommentoi Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja Elbridge Colby.
Colby sanoo, että hänen isännöimänsä keskustelut tukevat osaltaan maiden välisiä rauhanneuvotteluja.
Libanon tuli vedetyksi mukaan sotaan Lähi-idässä sen jälkeen, kun Hizbollah aloitti iskut Israeliin Iranin tueksi maaliskuun alussa.
Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin maiden huhtikuussa sopimasta aselevosta ja käynnissä olevista diplomaattisista pyrkimyksistä huolimatta.