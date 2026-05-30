Ystävykset Rita Tuononen ja Moona Havula harrastavat ultrapitkien matkojen juoksemista. Tällä kertaa he laittavat itsensä äärimmäiseen testiin ja valjastivat projektinsa tukemaan nuorten mielenterveystyötä.

Moona Havula ja Rita Tuononen pitävät juoksemistaan järjettömänä, mutta haluavat silti testata, mihin pystyvät, jos paneutuvat tekemiseen tosissaan.

Heillä molemmilla on taustallaan pitkään jatkunut juoksuharrastus ja tätä tempausta varten on harjoiteltu määrätietoisesti reilu puoli vuotta.

– Kolmenkymmenen kilometrin lenkkejä neljä tai viisi kertaa viikossa, kertoo Rita Tuononen.

– Esimerkiksi yksi treeniviikkoni oli sellainen, että juoksin joka päivä puolimaratonin, sanoo puolestaan Moona Havula.

Molemmille on kertynyt harjoituskilometrejä yli 2 000. Rasitukseen tottuu paitsi kroppa, myös mieli.

– Vähitellen mieli tottuu kestämään epämukavuutta ja kovaa treeniä, sanoo Moona.

– Lepopäivinä tehdään sitten jotain aivan muuta, sillä palautuminen on tärkeää täydentää Rita.

Suomi päästä päähän

Havula ja Tuononen päättivät valjastaa ihmistestinsä johonkin hyvään. He valitsivat hyväntekeväisyytensä kohteeksi nuorten mielenterveystyön. Käytännössä varoja kerätään Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n Lempeyttä liikunnalla -hankkeeseen.

– Se on meille molemmille henkilökohtaisesti tärkeä asia. Olemme nähneet läheltä huonosti päättyneen tilanteen, sanoo Tuononen.

– Nuorissa on tulevaisuus, ja jokaisesta nuoresta pitää pitää huolta. Yksikin väliinputoaja on liikaa, sanoo Havula.

Juoksureitti kulkee Utsjoelta Hankoon, ja kokonaismatka on 1500 kilometriä.