Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes on voittanut itälohkon mestaruuden ja etenee Stanley Cupin loppuotteluihin.
Carolina kohtaa liigafinaaleissa NHL:n länsilohkon mestaruuden aiemmin tällä viikolla voittaneen Vegas Golden Knightsin.
Carolina puolestaan kaatoi itälohkon loppuottelusarjassa Montreal Canadiensin voitoin 4–1. Ratkaisevan ottelun Carolina vei Suomen aikaa varhain lauantaina maalein 6–1.
Carolina on viimeksi pelannut Stanley Cup -finaaleissa vuonna 2006, jolloin se voitti toistaiseksi ainoan Stanley Cupinsa.
Pudotuspelien ensimmäiset kaksi kierrosta puhtaasti 4–0 voittanut Hurricanes on ensimmäinen seura vuodesta 1983, joka on jyskyttänyt Stanley Cup -loppuotteluihin vain yhdellä tappiolla. Se on historiallisesti ainoa joukkue, joka on yltänyt finaaleihin vain yhdellä tappiolla sen jälkeen, kun NHL:n kaikilla pudotuspelikierroksilla alettiin pelata paras seitsemästä -sarjoja vuonna 1987.
Vegasin riveissä ei pelaa suomalaisia, mutta Carolinan tähtiin lukeutuu Sebastian Aho. Suomalaishyökkääjälle kirjattiin itälohkon ratkaisuottelussa syöttöpiste joukkueensa viimeisestä osumasta.