Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä.
Mies ampui laukauksia Orimattilassa sijaitsevassa yksityisasunnossa perjantai-iltana.
Poliisin tiedotteen mukaan laukausten seurauksena yksi henkilö loukkaantui ja hänet kuljetettiin sairaalahoitoon.
Laukaukset ampunut mies oli poistunut asunnosta, ja poliisi teki alueella tarkastuksia hänen tavoittamisekseen.
Poliisi tavoitti miehen lopulta läheltä tapahtumapaikkaa. Epäillyn kiinniotto sujui rauhallisesti.
Alueella oli tilanteen aikana useita poliisipartioita sekä terveydenhoitohenkilöstöä.
Teosta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeillä tapon yritys ja ampuma-aserikos. Rikosnimikkeet saattavat muuttua esitutkinnan aikana.