Tuntemattomat läksyttivät Gogi Mavromichalista hänen Salkkarit-hahmonsa hämärähommista: "Et saa myydä huumeita!" 0:47 Videolla: Gogi Mavromichalis muistelee Salkkarit-taipaleensa ikimuistoisia hetkiä Julkaistu 30.05.2026 08:06 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Gogi Mavromichalis palaa vuosikausien jälkeen Salatut elämät -sarjaan. Hän oli vasta 19-vuotias hypätessään Romeon rooliin. Salatut elämät -sarjasta kantautui taannoin odotettu uutinen, kun Romeon kerrottiin palaavan Pihlajakadulle 18 vuoden jälkeen. Romeota esittävä juontaja Gogi Mavromichalis paljastaa MTV Uutisille, että oli odottanut ja pelännyt vuosien ajan saavansa Romeoon liittyvän puhelun Salkkarit-tuotannosta. – Tiesin, että on mahdollista, että se tulee, enkä tiennyt, mitä siihen sanoisin. Mutta totta kai sanoin lopulta, että let's go, hän kertoo. Mavromichalisille oli tärkeää, että hänen hahmonsa palaisi sarjaan mielenkiintoisen ja romeomaisen juonikuvion saattelemana. Mihinkään kädenlämpöiseen hän ei olisi suostunut. – Romeo oli aina aika tulinen hahmo, jolla oli jänniä juonikuvioita. Olin tosi tarkka, että jos palaan, niin palaan makealla tavalla. Romeo ei suinkaan palaa vanhoille kotikulmilleen yksin, vaan sarjaan saapuu myös hänen tyttärensä Maija. Linda Nurmi ja Gogi Mavromichalis esittävät tytärtä ja isää. Lue myös:

Haastatteluhetkellä Mavromichalisin ja Maijaa esittävän Linda Nurmen ensitapaamisesta oli kulunut vain pari tuntia. Kaksikko kokee, että heillä klikkasi heti.

– Minusta on ihanaa, että Linda valikoitui tähän rooliin, sillä hänen kanssaan voi varmasti heittäytyä hyvin tekemään tätä isä-tytär-duoamme. Hän on iloinen ja energinen, ja pystyn olemaan oma itseni hänen kanssaan, Mavromichalis sanoo.

– Samat sanat! Minusta tuntuu, etten olisi näin rento, ellei Gogi olisi niin rento tyyppi. Olen tosi innoissani, että pääsemme rakentamaan omaa dynamiikkaamme kameralle, Nurmi säestää.

Kaksikko ei vielä avaa tarkemmin sitä, millainen isä-tytär-suhde heidän hahmoillaan on. Mavromichalis kuitenkin toteaa, että Romeo on ja on aina ollut hyvin suojeleva isä.

– Romeon rooli on aina ollut se, että hän tekee kaikkensa tyttärensä puolesta. Kaikki törttöilytkin olivat sitä varten, että hänen piti pitää huolta tyttärestään. Se ei ole muuttunut mihinkään. Hänen sydämessään tytär on aina ykkönen, hän sanoo.

Romeolla on taustallaan rötösten sävyttämä menneisyys, johon kuului muun muassa huumebisnestä ja autovarkauksia. Mavromichalis sai aikoinaan kipakkaa katsojapalautetta hahmonsa hämärähommiin liittyen.

– Ihmiset tulivat aikoinaan kadulla sanomaan, että "Nyt ihan oikeasti! Sinulla on pieni tytär, et saa myydä huumeita!". Olin, että mistä sinä puhut, ja sitten selvisi, että ainiin, Romeosta.

Nurmi sai kuulla Romeon menneisyydestä Salkkareiden maskeeraajilta, jotka antoivat hänelle läpileikkauksen hahmon tarinasta.

– Minähän en ollut vielä syntynyt silloin, kun Gogi oli täällä. En ollut nähnyt jaksoja, joten minulle kerrottiin jälkeenpäin, että on ollut huumekauppaa ja autojen varastelua, Nurmi sanoo.

"Tietenkin huomio oli imartelevaa"

Mavromichalis oli 19-vuotias hypätessään Romeon rooliin vuonna 2006. Salkkareiden kautta tullut julkisuus tuntui nuoresta miehestä hullulta.

– En ehkä ollut varautunut siihen silloin. Se oli aika hektistä. Mielestäni vedin sen ihan hyvin, mutta se on varmasti aiheuttanut minussa jonkinlaisen wou-reaktion. Halusin muuttaa sen jälkeen Englantiin ja ottaa aikalisän, hän muistelee.

Romeo nautti aikoinaan suurta suosiota erityisesti nuorten naisten ja teinityttöjen keskuudessa, ja Mavromichalisista tuli monen katsojan julkkisihastus. Ihailu hämmästytti nuorta näyttelijää, mutta Mavromichalis myöntää huomion tuntuneen myös mukavalta.

– Kyllä minä siitä nautin, kun pääsi yöhön ja sai huomiota. Olihan se kivaa, nuori kundi, mitä hittoa! Tietenkin huomio oli imartelevaa, mutta mielestäni minulla ei koskaan noussut kusi hattuun, hän sanoo.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.