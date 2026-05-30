Gogi Mavromichalis palaa vuosikausien jälkeen Salatut elämät -sarjaan. Hän oli vasta 19-vuotias hypätessään Romeon rooliin.
Salatut elämät -sarjasta kantautui taannoin odotettu uutinen, kun Romeon kerrottiin palaavan Pihlajakadulle 18 vuoden jälkeen.
Romeota esittävä juontaja Gogi Mavromichalis paljastaa MTV Uutisille, että oli odottanut ja pelännyt vuosien ajan saavansa Romeoon liittyvän puhelun Salkkarit-tuotannosta.
– Tiesin, että on mahdollista, että se tulee, enkä tiennyt, mitä siihen sanoisin. Mutta totta kai sanoin lopulta, että let's go, hän kertoo.
Mavromichalisille oli tärkeää, että hänen hahmonsa palaisi sarjaan mielenkiintoisen ja romeomaisen juonikuvion saattelemana. Mihinkään kädenlämpöiseen hän ei olisi suostunut.
– Romeo oli aina aika tulinen hahmo, jolla oli jänniä juonikuvioita. Olin tosi tarkka, että jos palaan, niin palaan makealla tavalla.
Romeo ei suinkaan palaa vanhoille kotikulmilleen yksin, vaan sarjaan saapuu myös hänen tyttärensä Maija.
Linda Nurmi ja Gogi Mavromichalis esittävät tytärtä ja isää.