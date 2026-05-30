Muiden epäilyksistä huolimatta Helmi Heimonen ja Tertti Tenhola päättivät saattaa esikoisensa maailmaan omassa kodissaan.
Helmin ja Tertin puutalokaksiossa käy kova kuhina, kun kätilöt Tiia Koskinen ja Venla Ranta tulevat keskustelemaan lähestyvästä synnytyksestä. Heillä on mukanaan synnytysamme.
Pari on sopinut, että synnytyksen alkaessa Tertti ottaa vastuun ammeesta ja sen täyttämisestä. Hän näyttää kätilöille irtolämmitintä, jonka avulla synnytysammeen vettä voisi lämmittää.
– Ja te otatte vastuun, jos siinä on äidin ja vauvan kakkaa, verta ja istukanpalasia? kätilö Venla varmistaa.
Asian ytimessä.doc: Kotona syntynyt
Suunnitellut kotisynnytykset ovat Suomessa yleistyneet, vaikka yhteiskunta ei tue kotisynnytyksiä.
Helmille ja Tertille on ollut suhteen alusta asti selvää, että he haluavat saattaa esikoisensa maailmaan kodin rauhassa.
Dokumentissa seurataan parin synnytysmatkaa aina vauva-arjen kuulumisiin asti.
