Kaksi on haavoittunut.
Venäläinen drooni on osunut kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö.
Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan.
Droonia seurattiin tutkalla eteläiseen Romaniaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon.
Romanialaismedia Agerpresin mukaan tulipalo kerrostalossa on sammutettu. Drooni osui kerrostaloon median mukaan kello kahdelta yöllä.
Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui turmassa. Agerpresin mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin kerrostalosta.
Reutersin mukaan loukkaantuneet ovat kerrostalossa asunut nainen ja hänen lapsensa. Heidän vammansa ovat uutistoimiston mukaan lievät.
Kaksi muuta hoidettiin Reutersin mukaan paikan päällä.
Myös toinen drooni
Romanialaisen TVR:n mukaan myös Luoteis-Romaniasta Băseștin alueelta on löytynyt drooni.
TVR kertoi asiasta myöhään torstai-iltana.
Viranomaiset tutkivat droonin alkuperää.